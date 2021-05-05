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Tavlacılarımız Avrupa’nın ilk 4 içinde

Kuzey Kıbrıs Elit Tavla Derneği’nin organize ettiği ve dünyanın en iyi takımlarının katıldığı 1.Uluslararası Takımlar Online Tavla Turnuvasında KKTC 2 takımla mücadele ediyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:23
Tavlacılarımız Avrupa’nın ilk 4 içinde
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Başarılı maçlar çıkaran KKTC’nin 2 takımı da ilk 4 e kalmış bulunuyor.

Geçen sene yapılan Dünya Online Tavla Şampiyonasında ilk 5 e giren ülkelerden Japonya, Almanya, Gürcistan ve Danimarka'nın da bu turnuvaya katılması hem turnuvanın prestijini artırdı hem de KKTC A ve KKTC B takımlarının ne kadar büyük bir başarıya imza attığını gösterdi. Aynı zamanda turnuvaya katılan diğer ülkelerden Çek Cumhuriyeti, Rusya ve Romanya da Dünya şampiyonasını ilk 15 içerisinde tamamlayan ülkeler olarak kadrolarında dünyanın en iyi oyuncularını bulunduruyor.

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6 yıldır çalışıyoruz

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Elit Tavla Derneği başkanı Niyazi Ünlütürk “Bu aşamalara gelebilmek için Kuzey Kıbrıs Elit Tavla Derneği olarak 6 senedir tüm olumsuzluklara rağmen en iyi şekilde Kuzey Kıbrıs Tavlasını dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz ve bu yolda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu başarıyı gösteren KKTC A ve KKTC B takımı oyuncularının her biri ile gurur duymamak elde değil” dedi.

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