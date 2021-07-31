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Tatar Tenis Federasyonu Kupa Töreni’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam, Tenis Federasyonu’nun Kupa Töreni’ne katıldı.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 08:45
Tatar Tenis Federasyonu Kupa Töreni’ne katıldı

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kazanan ve katılan tüm tenis oyuncularını tebrik ederek,  başarılar diledi ve KKTC’de gençlerin tenise rağbet göstermelerinin ve yetenekli sporcuların olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Spordan Sorumlu Bakanlık, Tenis Federasyonu, üniversiteler, yerel yönetimler, sponsorlar ve takımların oluşmasına destek veren tüm kurum ve kuruluşları kutlayarak, önümüzdeki süreçte Kıbrıslı Türklere uygulanan spor kısıtlamalarını aşabilmeyi ve Kıbrıslı Türk genç sporcuların uluslararası müsabakalarda KKTC bayrağı ile KKTC’yi temsil etme fırsatı bulmalarını temenni etti.
 

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Son Güncelleme: 31.07.2021 09:54
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