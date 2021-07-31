Tatar Tenis Federasyonu Kupa Töreni’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Tatar, Spordan Sorumlu Bakanlık, Tenis Federasyonu, üniversiteler, yerel yönetimler, sponsorlar ve takımların oluşmasına destek veren tüm kurum ve kuruluşları kutlayarak, önümüzdeki süreçte Kıbrıslı Türklere uygulanan spor kısıtlamalarını aşabilmeyi ve Kıbrıslı Türk genç sporcuların uluslararası müsabakalarda KKTC bayrağı ile KKTC’yi temsil etme fırsatı bulmalarını temenni etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Spordan Sorumlu Bakanlık, Tenis Federasyonu, üniversiteler, yerel yönetimler, sponsorlar ve takımların oluşmasına destek veren tüm kurum ve kuruluşları kutlayarak, önümüzdeki süreçte Kıbrıslı Türklere uygulanan spor kısıtlamalarını aşabilmeyi ve Kıbrıslı Türk genç sporcuların uluslararası müsabakalarda KKTC bayrağı ile KKTC’yi temsil etme fırsatı bulmalarını temenni etti.