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Tatar kaymaklı kulübünü ziyaret etti

09 Ekim 2020 Cuma 00:46
Tatar kaymaklı kulübünü ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar Küçük Kaymaklı kulübünü ziyaret ederek üyelerle biraraya geldi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Küçük Kaymaklı Spor Kulübünü ziyaret ederek, Başkan Akay Aşina ve üyelerle bir araya geldi.

Her zaman futbol camiası ile iç içe olduğunu, başkanlığı döneminde güzel dostluklar kurduğunu anlatan Tatar, diğer adaylardan en büyük farkının bu olduğunu söyledi.

KKTC’nin kalkınması yanında, gençlerin de sağlıklı ve mutlu bir geleceği hak ettiğini vurgulayan Tatar, siyasette en büyük motivasyonunun gençler için yeni bir geleceği yaratmak olduğunu belirtti.

Diğer branşlara da ilgi arttı

Kıbrıs Türklerinin vermiş olduğu milli mücadele sürecinde, spor kulüplerinin önemi ve katkılarının tarihte iftiharla bahsedileceğine işaret eden Tatar, “Kıbrıs Türk gençlerinin spora olan ilgileri, özellikle de yaşam biçimi haline getirmeleri memnuniyet vericidir. Futbolun yanında diğer branşlarda da spora olan ilginin artması ve yaygınlaşması bunun en güzel örneklerindendir” dedi.

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