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Tatar: İmza yetkisi bende

Tatar: İmza yetkisi bende

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:53
Tatar: İmza yetkisi bende

Başbakan Ersin Tatar spor yönetimi ile ilgili önemli açıklamalar yaparak Spor Fonu’nun yönetiminin kendisinde olacağını açıkladı.

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İmza yetkisi bende olacak
Tatar önceki akşam düzenelenn Futbol ödül gecesinde yaptığı açıklamada kendisinin de sporun içinden gelen birisi olduğunu aynı zamanda uzun yıllar da maliye bakanlığı yaptığını belirterek “sporun yönetiminde ita amiri ben olacağım. İmza yetkisi de bende olacak. Hem sporu hem mali konuları iyi bilen biri olarak spor benim yönetimimde olacak” dedi.

Spora gereken katkı yapılacak
Başbakan Tatar Futbol Federasyonu gibi birçok spor federasyonunun da ilgi ve maddi katkı beklediğini belirterek spora gereken önemin verileceğini ve bu konuda kimsenin kuşkusu olmamasını istedi.

Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar Spor Fonu
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