Tatar, Erten Gazi’yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes takımında Kıbrıslı Türk bir basketbolcunun yer almasının gurur verici olduğunu dile getirdi.

Tatar, siyasi anlamda KKTC’ye uygulanan izolasyonların ve Kıbrıslı Türk gençlerin uğradığı insanlık dışı ve haksız kısıtlamaların giderilmesi için muazzam çaba ve çalışmalar sürerken, Kıbrıslı Türkleri temsil eden başarılı isimlerin olmasının gurur verici olduğunu belirtti.

Sporcu gençlerin yetişmesinde ebeveynlerinin desteklerinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, disiplinli çalışmanın önemine vurgu yaptı.





