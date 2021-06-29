banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 38°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Göz göre göre
Göz göre göre
Kardeşini yiyerek hayatta kalmış
Kardeşini yiyerek hayatta kalmış
Vekillikten de istifa etseydiniz ha keşke!
Vekillikten de istifa etseydiniz ha...
29 Haziran 2021 Salı gündemi
29 Haziran 2021 Salı gündemi
banner376

Tatar, Erten Gazi’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Efes Basketbol Takımı Sporcusu, Kıbrıslı Türk Erten Gazi’yi kabul etti.

29 Haziran 2021 Salı 11:30
Tatar, Erten Gazi’yi kabul etti
banner337

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes takımında Kıbrıslı Türk bir basketbolcunun yer almasının gurur verici olduğunu dile getirdi.
Tatar, siyasi anlamda KKTC’ye uygulanan izolasyonların ve Kıbrıslı Türk gençlerin uğradığı insanlık dışı ve haksız kısıtlamaların giderilmesi için muazzam çaba ve çalışmalar sürerken, Kıbrıslı Türkleri temsil eden başarılı isimlerin olmasının gurur verici olduğunu belirtti. 
Sporcu gençlerin yetişmesinde ebeveynlerinin desteklerinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, disiplinli çalışmanın önemine vurgu yaptı.

banner341
İnsanın karşısına çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek, başarılar elde edebilmesinin ve diğer gençlere örnek olmanın öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, başarılı gençleri ve sporcuları her daim desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

 

banner360
Son Güncelleme: 29.06.2021 13:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güreşseverler Derneği’nde yeni başkan Rifat Reşatoğlu
Güreşseverler Derneği’nde yeni başkan Rifat Reşatoğlu
Kartingde sezon açıldı
Kartingde sezon açıldı
Ödüller ‘Onur Gecesi’nde verildi
Ödüller ‘Onur Gecesi’nde verildi
Darts tam gaz
Darts tam gaz
Motosikletler St. Hilarion’a tırmandı
Motosikletler St. Hilarion’a tırmandı
Ali Özay Çelik Dörtyol’dan ayrılıyor
Ali Özay Çelik Dörtyol’dan ayrılıyor
Dörtyol Ahmet Vatansever’i renklerine bağladı
Dörtyol Ahmet Vatansever’i renklerine bağladı
Antrenör gelişim seminer programı belli oldu
Antrenör gelişim seminer programı belli oldu
Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi
Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi
Tenis de yarı final play off maçları belli oldu
Tenis de yarı final play off maçları belli oldu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim