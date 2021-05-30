Tatar Elis Sermaye’yi Kabul etti

Elis Sermaye’nin başarılarını yakinen takip ettiğini ve gurur duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC bayrağı ile kazanılan ödüller nedeniyle KKTC halkı adına Elis Sermaye’ye teşekkür etti.

İlerleyen dönemlerde birçok uluslararası yarışmada Elis Sermaye’nin KKTC’yi başarıyla temsil edeceğine olan inancını da dile getiren Tatar, Kıbrıs Türk gençliği adına Elis Sermaye’nin başarılarının büyük anlam ifade ettiğini ve imkanlar ölçüsünde verilen desteğin devam edeceğini söyledi.



Elis Sermaye, dansa üç yaşındayken başladığını ve bugüne kadar birçok önemli yarışmada dereceler elde ettiğini ifade ederek, dans kariyerinde önemli yerlere gelmek istediğini söyledi.

