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Tatar: "Başarılı sporcular yetişiyor"

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye ve KKTC Üniversite Sporları Federasyonlarını kabul etti

Tatar: "Başarılı sporcular yetişiyor"

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye ve KKTC Üniversite Sporları Federasyonlarını kabul etti

13 Eylül 2019 Cuma 09:54
Tatar: "Başarılı sporcular yetişiyor"

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve KKTC Üniversite Spor Federasyonu yetkililerini kabul etti.
Başbakan Ersin Tatar kabulde yaptığı açıklamada, KKTC’nin büyük bir gelişim ve değişim içerisinde olduğunu dile getirerek, spor alanında da çok başarılı sporcuların yetiştiğine işaret etti.

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“Dostluk kardeşlik evrensel kaynaşma gibi kavramları güney komşularımız hala görmezden geliyor” diyen Başbakan Tatar, hiçbir ülkenin kendileriyle sorunu olmadığını ancak güney yönetiminin bu temaslara engel olmasını anlamakta güçlük çektiklerini söyledi.
Kıbrıs’ta 2 halk olduğunun tüm dünya tarafından bilindiğini, son dönemde üniversitelerin de gayretleriyle çeşitli alanlarda olumlu adımlar atıldığını anlatan Başbakan Tatar, bu mücadelede kendilerine destek olunmasından mutluluk duyduğunu ve münasebetlerin daha da artmasını umduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarTürkiye Ve KKTC Üniversite Sporları Federasyonları
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