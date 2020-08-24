Taşkınköy yönetimi belirledi

Taşkınköy Spor Kulubünün Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Genel Kurulunda, üçüncü kez Başkanlığa seçilen Ahmet Ersöz, dün yapılan ilk toplantıda Görev dağılımlarını belirledi.
İki de kadın üyeden oluşan yeni yönetim kurulu şöyle:
Başkan : Ahmet Ersöz
Asbaşkan : Cenan Batunlu
Genel Koordinatör : Derviş Dizliklioğlu
Genel Sekreter : Biriçim Oktay
Mali ve İdari İşler : Mehmet Türkkan
Sportif İşler : Evren Özbir
Lokal ve Demirbaş : Doğan Sonuç
Sosyal İşler ve Tesis : Burak Okburan
Dış İlişkiler ve Üye Sorunları: Tuncay Biran
Basın Yayın : Murat Takmaz
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