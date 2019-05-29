Tansel’in gönlü Kartal’dan yana

Yenicami ve Çetinkaya’nın Tansel ısrarı devam ediyor. Başarılı futbolcu, her iki camia ile de görüşüp kararını verecek.

Serbest transfer hakkı bulunan Tansel Ekingen’in yeni takımı belli olacak. Başarılı bir sezon geçiren ve önümüzdeki sezon daha iyi bir takım olmak için transfer çalışmalarını sürdüren Çetinkaya’da gündem serbest transfer hakkı bulunan Tansel Ekingen. Son yıllarda Yenicami’nin elde ettiği şampiyonluklarda büyük katkısı olan ve yeni sezon öncesi serbest transfer hakkını kullanacak olan Tansel için Çetinkaya’nın tecrübeli oyuncuyu kadroya katma çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı yöneticiler ve Teknik Direktör Derviş Kolcu, Tansel ile yarın öğleden sonra ikinci bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Tansel, 2015-2016 Sezonunda Çetinkaya forması giymişti. Öte yandan son 3 sezondur formasını giydiği Yenicami’nin de Tansel ile bugün bir araya geleceği öğrenildi. Tansel’in bugünkü görüşmelerin ardından daha sağlıklı bir karar vermesi bekleniyor.