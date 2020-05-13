Taner Samancıoğlu : Endişelerim var

Samancıoğlu sağlık ve Bilim Kurulu’nun izin vermesi durumunda Federasyonun plan ve programına göre maçlarını oynayacaklarını kaydetti.

Kaç tane düzgün sahamız var

Samancıoğlu bazı endişeleri olduğunu kaydederek maçların başlaması durumunda gerekli dezenfekte işlemlerinin nasıl yapılacağını sordu.

Samancıoğlu bazı sahalarda soyunma odalarının nasıl dezenfekte edileceğini belirterek “futbolcular maçtan sonra duş alabilecek mi? kaç sahada bu olanak vardır?” diyerek Koronavirüs riskine dikkat çekti.

Soru işaretleri var

Futbol maçlarının nasıl oynanacağı konusunda bazı soru işaretleri bulunduğuna dikkat çeken Samancıoğlu antrenmanların nasıl temassız oynanacağı nasıl seyircileri kontrol edeceklerini bilmediğini belirterek “bu konularda nasıl tedbir alacağımızı bilmiyoruz. Maskeli mi oynanacak? Bu konuda bir süre daha sabretmemizde fayda var diye düşünüyorum ancak zaman yok. Nasıl olacak bilemiyorum” dedi.

Sağlık unsurlarına dikkat çekmek istedik

Samancıoğlu bu konuda bir basin bildirisi yayınladıklarını yapılan basin bildirisinin sağlık unsurlarının ön plana geldiği ve alınacak tedbirlere dikkat çekmek için yayınladıklarını kaydetti.