Talepleri kabul edildi

Spor Federasyonları bazı talepleri görüşmek üzere toplandı. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya 12 federasyon katıldı.

Fikir alışverişi yapıldı

Toplantıda konular üzerinde fikir alışverişi yapılarak Sporun bağlı olduğu bakanlık olan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’dan randevu talep edilmesine karar verildi.

Toplantıda bakan Arıklı ile görüşecek bir de heyet belirlendi.

Bakan Arıklı ile görüşüldü

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı federasyonların randevu taleplerine hemen cevap vererek dün toplantı sonrasında görüşmeye çağırdı.

Bakanlıkta yapılan toplantıda federasyonların 3 maddelik talepleri bakan arıklı tarafından Kabul edilerek konsensuz sağlandı.

Talepler kabul edildi

Federasyonlar yaptıkları toplantıda Sağlık Bakanlığı’yla pandemi koşullarıyla ilgili koordinasyon sağlanması, 2021 bütceleri ve faaliyetlere onay verilmesi ve Spor Dairesi ile etkin iletişim sağlanması talepleri Arıklı tarafından verilen sözle Kabul edildi.