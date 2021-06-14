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Takwondoculardan çifte müsabaka

Taekwondocular Şükrü Arusan Milli Takım Seçme Müsabakaları ile lig müsabakalarında mücadele etti

14 Haziran 2021 Pazartesi 18:18
Takwondoculardan çifte müsabaka
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Taekwondocular Şükrü Arusan Milli Takım Seçme Müsabakaları ile lig müsabakalarında mücadele etti

Takwondoculardan çifte müsabaka

Taekwondo Judo Karate Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen Geleneksel Şükrü Arusan Taekwondo Milli takım seçme müsabakaları ile Taekwondo Lig müsabakaları önceki akşam (CUMA) yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo merkezinde yapılan Şükrü Arusan Taekwondo Milli takım seçme Taeryon (Serbest Musabaka) yarışmalarında dereceye girenler de belli oldu.

BAYANLAR Taeryon (Serbest Musabaka) SONUÇLARI:

1.KATAGORİ: 1. Pınar Akarpınar 2.Rabia Tarım 3.Didem Yener

2.KATAGORİ: 1. Şerife Patlar 2.Hande Erşahinoğlu 3.Gülcan Abdullah

3.KATAGORİ: 1. Hatice Alyanak 2.Öncel Alyanak 3.Tuba Şenel

4.KATAGORİ: 1. Stephania Gukovskaya 2.Elizaveta Koriabkina 3. Natalia Veranya

5.KATAGORİ: 1.Elif Baştaş 2.Peri Masal Gül 3.Hilal Gökbulut

6.KATAGORİ: 1.Yeşim Çetinaslan

ERKEKLER Taeryon (Serbest Musabaka) SONUÇLARI:

1.KATAGORİ: 1. Arda Aslan Öztürk 2.Denktaş Karamahmutoğlu 3.Zeynel Yıldırım

2.KATAGORİ: 1.Sezer Er 2.Kerim Karpuz 3.Taner Kara

3.KATAGORİ: 1.Kıvanç Çağlin 2.Özkay Ramiz 3.Mahmut Colayır

4.KATAGORİ: 1. Yusuf Seyhan Şen 2.Çetin Çiftsüren 3.Şakir A. Yağızsoy

5.KATAGORİ: 1. Batuhan Derya 2.Hakkı Furkan Gül 3.Erol Değirmen

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6.KATAGORİ: 1. Semih Tarkmen 2.Şakir Yağızsoy 3.İbrahim Kurt

7.KATAGORİ: 1.Muhammed Safa Kılıç 2.İbrahim Demir 3.Abdullah Baştaş

8.KATAGORİ: 1.Arel Özberkman 2.Ali Liman 3.İsmail Kurt

9.KATAGORİ: 1.Maxim Sopiluk 2.Andrei Gudkov 3.Stephen Vasilov

10.KATAGORİ: 1.Kevin Gacenov 2.Emrullah Baştaş 3.Benya Rysin

Ligde ikinci hafta tamamlandı

Öte yandan 10 Takımlı taekwondo liginin ikinici hafta müsabakaları da önceki akşam yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo merkezinde yapılan müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, Federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler ile Federasyon, Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.

TOL 2 - GAZİMAĞUSA SAM 1

DTB 1 - GİRNE TKD İht. 3

LEF. TİK 1 - GİR.BÖLGE 2

GÜZ. TİK 0 – LFKOŞA BÖLGE 2

GHE 2 – GAZİMAĞUSA BÖLGE 1

ÇİFTLER KARIŞIK MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar – Arda Aslan Öztürk

2.Şerife Patlar – Özkay Ramiz

3.Hande Erşahinoğlu – Çetin Çiftsüren

4.Rabia Tarım – Denktaş Karamahmutoğlu

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