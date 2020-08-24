Takımlarını tercih ettiler

Yeni sezon transferlerini sürdüren Merit Yeşilova’da Billy Mehmet ve Yasin takımda kaldı

Merit Alsancak Yeşilova takım oyuncularından Yasin Doğan ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Başkan Redif Nurel ile her konuda anlaşma sağlayan başarılı futbolcu yeteneklerini 3 yıl daha Merit Alsancak Yeşilva için sergileyecek.

Öte yandan takımın diğer oyuncularından Billy Mehmet ise boş mukaveleye imza atarak 2 yıl daha takımda kalmaya karar verdi.

Başkan Redif Nurel ise yaptığı açıklamada yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olacağını bu yıl aldıkları ikincilik başarısını şampiyonlukla perçinlemek istediklerini kaydederek bu hedefe inanan futbolcularla yollarına devam edeceklerini vurguladı.