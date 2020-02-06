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Takımlar ünvanlarını aldılar

Doğan Türk Birliği Satranç Takımı ile Özyalçın İnşaat Satranç Takımı haftanın diğer başarılı takımları oldu

Takımlar ünvanlarını aldılar

Doğan Türk Birliği Satranç Takımı ile Özyalçın İnşaat Satranç Takımı haftanın diğer başarılı takımları oldu

06 Şubat 2020 Perşembe 19:00
Takımlar ünvanlarını aldılar

Girne Satranç Eğitim Merkezi tarafından organize edilen satranç turnuvasında 6. Tur oynandı.

Haftanın en farklı galibiyetini kazanan  Magic Touch   Satranç Takımı  ve  Girne Halkevi Satranç Takımları  Haftanın Takımı ünvanını kazandı.

Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı ile Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı haftanın diğer başarılı takımları oldu. Turnuvanın iddialı takımlarından BSW Holding   Satranç Takımı  ile Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı ; Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı ile Girne Deniz  Plaza  Satranç Takımı  berabere kalarak konumlarını korudular.                     

Borucu Süt Ürünleri, Universalize  MediaVillaggio Templos  Restaurant  ve  Pia Bella Satranç Takımlarında   umutlar haftaya kaldı.

                6.Tur  Sonuçları

BSW Holding   Satranç Takımı                           4.0    -   4.0         Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı

Magic Touch   Satranç Takımı                            5.0    -  3.0          Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı 

Girne   Halkevi       Satranç Takımı                     5.0    -   3.0         Universalize  Media  Satranç Takımı

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST      4.0    -   4.0         Girne Deniz  Plaza  Satranç Takımı

Villaggio Templos  Restaurant  ST                     3.5  -   4.5           Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı                  

Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı                         4.5    -   3.5         Pia Bella   Satranç Takımı

  6.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması

   1 . Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST            27.5      Puan 

   2.   Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı                              25.5      Puan

   3.  Magic Touch   Satranç Takımı                                  25.0      Puan 

   4.   Girne Deniz  Plaza  Satranç Takımı                         24.5     Puan                                                                                             

   5.   Villaggio Templos  Restaurant  ST                          24.5      Puan

    6.    BSW Holding   Satranç Takımı                               24.0      Puan                               

    7.  Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı                      23.5      Puan                                                                        

    8.   Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı                         23.5     Puan

    9 . Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı                       23.0     Puan                                                                                                                                                  

   10.   Girne   Halkevi       Satranç Takımı                         23.0      Puan   

   11.   Universalize  Media  Satranç Takımı                     22.5      Puan 

   12.   Pia Bella   Satranç Takımı.                                       22.5      Puan

Anahtar Kelimeler:
Doğan Türk Birliği Satranç TakımıÖzyalçın İnşaat Satranç Takımı
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