Takımlar ünvanlarını aldılar

Girne Satranç Eğitim Merkezi tarafından organize edilen satranç turnuvasında 6. Tur oynandı.

Haftanın en farklı galibiyetini kazanan Magic Touch Satranç Takımı ve Girne Halkevi Satranç Takımları Haftanın Takımı ünvanını kazandı.

Doğan Türk Birliği Satranç Takımı ile Özyalçın İnşaat Satranç Takımı haftanın diğer başarılı takımları oldu. Turnuvanın iddialı takımlarından BSW Holding Satranç Takımı ile Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı ; Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı ile Girne Deniz Plaza Satranç Takımı berabere kalarak konumlarını korudular.

Borucu Süt Ürünleri, Universalize Media, Villaggio Templos Restaurant ve Pia Bella Satranç Takımlarında umutlar haftaya kaldı.

6.Tur Sonuçları

BSW Holding Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı

Magic Touch Satranç Takımı 5.0 - 3.0 Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı

Girne Halkevi Satranç Takımı 5.0 - 3.0 Universalize Media Satranç Takımı

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 4.0 - 4.0 Girne Deniz Plaza Satranç Takımı

Villaggio Templos Restaurant ST 3.5 - 4.5 Doğan Türk Birliği Satranç Takımı

Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 4.5 - 3.5 Pia Bella Satranç Takımı

6.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması

1 . Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 27.5 Puan

2. Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 25.5 Puan

3. Magic Touch Satranç Takımı 25.0 Puan

4. Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 24.5 Puan

5. Villaggio Templos Restaurant ST 24.5 Puan

6. BSW Holding Satranç Takımı 24.0 Puan

7. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 23.5 Puan

8. Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 23.5 Puan

9 . Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 23.0 Puan

10. Girne Halkevi Satranç Takımı 23.0 Puan

11. Universalize Media Satranç Takımı 22.5 Puan

12. Pia Bella Satranç Takımı. 22.5 Puan