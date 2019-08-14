Takımlar Kartepe’de hazırlanacak

Ülke kulüplerimizin alışıla gelen kamp yeri olan İzmit-Kartepe, her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke takımlarımızın birçoğunun sezon öncesinde durak yeri oluyor.

Süper Lig’den Gençlik Gücü, Küçük Kaymaklı, Türk Ocağı, Merit Alsancak Yeşilova, Gönyeli, Cihangir, Doğan Türk Birliği, birinci ligden ise Larnaka Gençler Birliği ile Girne Halk Evi takımları sezon öncesi kampını Kartepe’de geçirecek.

Başlangıç İskele’den

Bu sezon takımın başına deneyimli isim Hasan Topaloğlu’nu getiren ve güçlü bir kadro oluşturan doğu ekiplerinden Gençler Birliği, Kartepe’ye ilk giden ekip oldu.

Gençler Birliği’nin yanı sıra Gençlik Gücü ile Küçük Kaymaklı takımları bugün, Türk Ocağı ise yarın kampa start verecek. Merit Alsancak Yeşilova 19 Ağustos, Gönyeli 23 Ağustos, Cihangir 24 Ağustos, Girne Halk Evi 25 Ağustos, Doğan Türk Birliği ise 26 Ağustos’ta Kartepe’de kampa girecek.

Saha ve iklim uygun

Kulüplerimizin İzmit-Kartepe’de kamp yapmasının en büyük sebebi olarak iklim ve tesis şartları gösteriliyor. Serin havanın verdiği rahatlıkla oyuncular günü bazen iki, bazen ise üç antrenmanla tamamlıyor. Öte yandan tesiste 5 sahanın olması çalışma imkânını kolaylaştırıyor.

Ülkemiz ekiplerinin kamp tarihleri şöyle;

Larnaka Gençler Birliği: 14-20 Ağustos

Gençlik Gücü: 15-21 Ağustos

Küçük Kaymaklı: 15-20 Ağustos

Türk Ocağı Limasol: 16-21 Ağustos

Merit Alsancak Yeşilova: 19-25 Ağustos

Gönyeli: 23-29 Ağustos

Cihangir: 24-30 Ağustos

Girne Halk Evi: 25-30 Ağustos

Doğan Türk Birliği: 26 Ağustos-1 Eylül