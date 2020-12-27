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Takımı ayakta tutacağız

27 Aralık 2020 Pazar 19:24
Takımı ayakta tutacağız
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Esentepe takımı Kılıç Ali Kahraman nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor

Birinci ligin kırmızı beyaz temsilcisi Esentepe çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Kılıç Ali Kahraman yaptığı açıklamada genç ağırlıklı oyuncu kadrolarını ayakta tutma adına yönetimle aldıkları karar doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Oyuncularının istekli ve arzulu olduklarını ifade eden Kahraman, bunun da bu dönemde son derece önemli olduğunu ifade etti.

Yetenekli oyuncularımız var

Özellikle alt yapıda çok yetenekli genç isimlerin olduğunu ifade eden Esentepe Teknik direktörü Kılıç Ali Kahraman bu oyuncuları daha iyi noktaya getirmek adına bu dönemin belkide fırsat olacağını söyledi. Bu nedenle bir planlama yaptıklarını ve bu planlama doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Kahraman, oyuncu grubunun ise bu dönemdeki özverisinin kendisini memnun ettiğini söyledi.

Avantaja çevirmek istiyoruz

Geçen hafta Hamitköy ile hazırlık maçı da yaptıklarını ve takımı ayakta tutmak adına bir süreci geride bıraktıklarını ifade eden Esentepe teknik direktörü Kılıç Ali Kahraman süreci kendi adlarına avantaja çevirmek için çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 27.12.2020 20:32
Anahtar Kelimeler:
Kılıç Ali KahramanEsentepe
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