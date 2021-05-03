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Takım antrenmanlarının başlangıç tarihi belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu bir açıklama yayınladı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:27
Takım antrenmanlarının başlangıç tarihi belli oldu
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Sertoğlu yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde 17 Mayıs 2021 tarihi itibariyle takım antrenmanlarının başlayabileceğini belirtti.

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Başkan Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Değerli camiam, bilindiği üzere daha önce açıklamış olduğumuz 2021-2022 Futbol Sezonu planlaması sonrasında sizlerden bir müddet daha antrenmanlar konusunda sabretmenizi rica etmiştim.

Bu konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Sayın Ünal Üstel ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Dr. Duriye Oygar ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, antrenmanların başlayıp kesintiye uğramadan devam edebilmesi için 17 Mayıs 2021 tarihine kadar beklenilmesi ve bu tarihten itibaren de takım antrenmanlarının başlaması konusunda mutabakata varılmıştır. Sağlık Bakanı Sayın Ünal Üstel ve Bakanlık Müsteşarı Sayın Dr. Duriye Oygar’a anlayışlarından ve bize göstermiş oldukları yakın ilgilerinden dolayı camiam adına teşekkür ederim.

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