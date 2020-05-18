Tahsin Denizsever : Sakatsız tamamlayalım

Ligi her zaman takip ettim
Kalan 8 haftanın sakatlıksız geçmesi en büyük dileğim
Tahsin Denizsever “Bir nebze olsun futbol hayatımdaydı. Ancak pandemi süresince futbola tamamen ara verilmesi bizler için çok zor oldu. Antrenmanların başlayıp maçların oynanmasını sabırsızlıkla bekliyorum” diyerek “Kalan 8 haftada çok zor maçlar bizi beklemektedir. Baf Ülkü Yurdu'nun ligi hak ettiği yerde tamamlaması için ben ve takım arkadaşlarım her zaman sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Kalan 8 haftanın sakatlıksız geçmesi en büyük dileğimdir"dedi.