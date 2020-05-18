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Tahsin Denizsever : Sakatsız tamamlayalım

Baf Ülkü Yurdu'nun genç stoperi Tahsin Denizsever, kalan 8 haftada sakatlık yaşamadan tamamlanmasının en büyük dileği olduğunu söyledi.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:18
Tahsin Denizsever : Sakatsız tamamlayalım
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Ligi her zaman takip ettim

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Tahsin "Koronavirüs nedeniyle birkez daha futbolun hayatımızın önemli bir noktasında olduğunu anladım. Geçirdiğim sakatlık nedeniyle futboldan uzak kalmıştım fakat her zaman takımımın yanında oldum. Ligi her zaman yakından takip ettim” dedi.

Kalan 8 haftanın sakatlıksız geçmesi en büyük dileğim

Tahsin Denizsever “Bir nebze olsun futbol hayatımdaydı. Ancak pandemi süresince futbola tamamen ara verilmesi bizler için çok zor oldu. Antrenmanların başlayıp maçların oynanmasını sabırsızlıkla bekliyorum” diyerek “Kalan 8 haftada çok zor maçlar bizi beklemektedir. Baf Ülkü Yurdu'nun ligi hak ettiği yerde tamamlaması için ben ve takım arkadaşlarım her zaman sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Kalan 8 haftanın sakatlıksız geçmesi en büyük dileğimdir"dedi.

Anahtar Kelimeler:
Tahsin Denizsever
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