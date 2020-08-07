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Taekwondoda Mukavemet müsabakaları yapıldı

Kıbrıs'ın Fethi'nin 449. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 62. Güvenlik Kuvvetlerinin kuruluşunun 44. yılı nedeniyle etkinlik düzenlendi

07 Ağustos 2020 Cuma 08:40
Taekwondoda Mukavemet müsabakaları yapıldı
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Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından Kıbrıs'ın Fethi'nin 449. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 62. Güvenlik Kuvvetlerinin Kuruluşunun 44. yılı Münasebeti  Taekwondo Karate Budo Martıalarts Mukavemet Şampiyonsı Çarşamba akşamı Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde aşırı sıcağa ramen yapıldı.

Dört bölgeden kulüplerin katılımı ile yapılan müsabakaları Öykü Ergin, Ceyda Uçaner, Pınar Akarpınar, Ana Tüyüz yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı  Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp Temsilcileri  verdiler.  

BAYANLAR HYONG

1.Kategori:      1.Sevinç Uludağ                    2.Gizem Gürpınar                  3.Didem Yener

2.Kategori:      1.Elif Uludağ                         2.Cansu Demirel                    3.Sinem Dönmez

3.Kategori:      1.Togzhan Birzhankyzy         2.Elmas Sarıbaş                      3. Esma Özbiçer

4.Kategori:      1.Hatice Alyanak                   2.Zeynep Zorlu                      3.Gülcan Abdullah

5.Kategori:      1.Masal Akarpınar                  2. Dilek Colayır                      3.Gülizar Koçaslan

6.Katagori       1.Elena Pakovoma

ERKEKLER HYONG

1.Kategori:      1.Efe Sarıbaş                          2.Emir Kabakulak                  3.Erşen Özdenefe

2.Kategori:      1.Berk Alav                            2.Aziz Üstün                          3.Kadir Kabakulak

3.Kategori:      1.Yaman Doruk Durmaz        2.Şakir Atınç Yağızsoy          3.Nazım E.Hamurcu

4.Kategori:      1.Özkay Ramiz                      2.Sinan Tüfekçi                      3.Utku Sadula

5.Kategori:      1.Doruk Türkmen                   2.Yusuf Seyhan Şen              3.İsmet Büyüktosun

6.Kategori:      1.Arda Aslan Öztürk             2.Tuğra Tığ                             3.Kıvanç Çağlin

7.Kategori:      1.Arda Akın Altuntaş            2.Yunus Alaçam                    3.Halil Bildik 

8.Kategori:      1.Kerim Karpuz                     2.Nikita Gordeev                   3.Zeynel Yıldırım

9.Kategori:      1.Ramadan Alaçam                2.Efe Güleç                            3.Taner Kara

10.Kategori:    1.Şakir Yağızsoy                    2.Mahmut Colayır                  3.Sinan Dönmez

11.katagori:     1. Dimitri Gordaev

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Anahtar Kelimeler:
Taekwondoda Mukavemet Müsabakaları
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