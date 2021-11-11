Taekwondo’da Cumhuriyet coşkusu

Girne Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilecek zor hareketler müsabakaları 14 Kasım Pazar günü saat 10:00’da başlayacak.
Müsabakalara lisansları 2021 yılı vizeli sporcular katılacak.
Müsabakalarda dereceye girecek olanlara ödülleri düzenlenecek ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.
Öte yandan Taekwondo Karate Aikido Federasyonu tarafından 28-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 3 uluslararası müsabakada gönüllü görev yapanlara teşekkür belgeleri 16 Kasım Salı akşamı verilecek.
Kaçgar Court Hotel’de yapılacak törende gönüllü olarak görev yapanlar belgelerini yetkililerden alacak.