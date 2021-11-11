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Taekwondo’da Cumhuriyet coşkusu

Taekwondo Karate Aikido Federasyonu KKTC’nin 38. Kuruluş etkinlikleri çerçevesinde etkinlik düzenliyor.

11 Kasım 2021 Perşembe 11:38
Taekwondo’da Cumhuriyet coşkusu

Girne Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilecek zor hareketler müsabakaları 14 Kasım Pazar günü saat 10:00’da başlayacak.

Müsabakalara lisansları 2021 yılı vizeli sporcular katılacak.

Müsabakalarda dereceye girecek olanlara ödülleri düzenlenecek ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.

Öte yandan  Taekwondo Karate Aikido Federasyonu tarafından 28-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 3 uluslararası müsabakada gönüllü görev yapanlara teşekkür belgeleri 16 Kasım Salı akşamı verilecek.

Kaçgar Court Hotel’de yapılacak törende gönüllü olarak görev yapanlar belgelerini yetkililerden alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Taekwondo
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