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Taekwondocular kırarak mücadele etti

Taekwondo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen KKTC Kırış müsabakaları önceki güngerçekleştirildi.

07 Nisan 2021 Çarşamba 19:44
Taekwondocular kırarak mücadele etti
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Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde açık havada, ve bireysel olarak gerçekleştirilen müsabakalar büyük çekişme içinde geçti.

Pandemiden dolayı yapılamayan   yarışlar  haftada  iki  organizasyon olarak  Faaliyet proğramındaki açıklar kapatılacak

Dünya şampiyonasına hazırlanan lisanslı  performans sporcuları  Girne Avrasya Taekwondo Merkezi bahçesinde açık havada, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına  uyularak kendilerini  denediler.

Performans sporcularının son durumları  görmek için yapılan yarışmalar  Sonunda Milli tkım aday kadroları  belirlenecek .

BAYANLAR KIRIŞ MUSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.AleksandraGudonova         2.Duru Su Yenice       3.Ravza Tümay

2.Kategori:      1.Gizem Gürpınar                   2.Öncel Alyanak        3.Meliz Mina Kızıltaş

3.Kategori:      1.Hande Erşahinoğlu              2.Hira Nur Tümay      3.Gülcan Abdullah

4.Kategori:      1.Gülnaz Edalı                       2.Saltnat Omurova     3.Rabia Tarım

5.Kategori:      1.Açelya Ergin                       2.Hatice Alyanak       3.Tuba Şener

6.Kategori:      1.Elena Pakhomova

7.Kategori:      1.Ana Tüysüz

8.Kategori:      1.Pınar Akarpınar

ERKEKLER KIRIŞ MUSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Emirhan Edalı                     2.Emir Kemal             3.Sadık Spelok

2.Kategori:      1.Özkay Ramiz                       2.Yusuf Seyhan Şen   3.Şakir A. Yağızsoy  

3.Kategori:      1.Agit Yenice                         2.Eren Külahçıoğlu    3.Çetin Çiftsüren

4.Kategori:      1.Denktaş Karamahmutoğlu  2. Arda Aslan Öztürk 3. Kıvanç Çağlin       

5.Kategori:      1.Efe Güleç                            2.Kerim Karpuz          3.Tuğra Tığ

6.Kategori:      1.Yunus Emre Tomak 2.NikitaGordeev        3.Taner Kara

7.Kategori:      1.Ahmet Faruk Kocabaş        2. Emir Kaflı              3.Sinan Kara

8.Kategori:      1.Şakir Yağızsoy

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