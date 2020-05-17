banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99768
ALTIN
388.353
DOLAR
6.8998
STERLİN
8.3298
EURO
7.4566
banner339
Yeşilyayla 1 gün daha tutuklu kaacak
BİR GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK
Polis sürücleri uyardı: “Tepebaşı - Çamlıbel anayolu trafik akışına kapatıldı”
POLİS SÜRÜCLERİ UYARDI
Tepebaşı’nda orman yangını…
TEPEBAŞI’NDA ORMAN YANGINI…
Gönendere’de yangın
GÖNENDERE’DE YANGIN

Taekwondocular “Gençlik Kupası” için yarışıyor

Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından organize edilen ve 19 Mayıs Gençlik ve SPor Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen Online Taekwondo Gençlik Kupası tamamlanıyor.

17 Mayıs 2020 Pazar 19:01
Taekwondocular “Gençlik Kupası” için yarışıyor
banner337
banner345

Taekwondo sporcularının evde gerçekleştirdikleri hareketleri video ile sosyal medya üzerinden 19 Mayıs tarihine kadar Federasyon sayfasına göndermeleri gerekiyor.

banner341
Federasyon hakemleri ise 19 Mayıs akşamı gelen görüntüleri inceleyerek puan verecekler ve dereceye girenlere açıklanacak

Gökbilen “ilgi çok fazla”

Taekwondo Judo Karate Aikido ve Wushu Federasyonu başkanı Eyüp Zafer Gökbilen yaptığı açıklamada dünyada ilk kez kendileri tarafından düzenlenen online yarışmanın büyük ilgi gördüğünü belirterek daha önce iki kez düzenlenen yarışmanın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle üçüncüsünün gerçekleştiğine vurgu yaparak amacımız sporcuların evde antrenman yaparken önlerine hedef koymak olduğunu kaydetti.

banner346
Anahtar Kelimeler:
Taekwondo Gençlik Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adil şartlarda yarış olmayacak
Adil şartlarda yarış olmayacak
MTG’te korona testi
MTG’te korona testi
İbrahim Beyazbayram : Ekonomik yapılanma lazım
İbrahim Beyazbayram : Ekonomik yapılanma lazım
BAF'tan futbolculara test
BAF'tan futbolculara test
Burak Koçar: Hedefimiz ilk üç
Burak Koçar: Hedefimiz ilk üç
Bilardo maçlara hazır
Bilardo maçlara hazır
Antrenörler Derneği’nden 12 maddelik uyarı
Antrenörler Derneği’nden 12 maddelik uyarı
Tenis Federasyonu’ndan SOS Köyüne yardım
Tenis Federasyonu’ndan SOS Köyüne yardım
Triatlon yeniden hayat buluyor
Triatlon yeniden hayat buluyor
Görneç'te çekiliş ertelendi
Görneç'te çekiliş ertelendi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim