Taekwondocular “Gençlik Kupası” için yarışıyor

Taekwondo sporcularının evde gerçekleştirdikleri hareketleri video ile sosyal medya üzerinden 19 Mayıs tarihine kadar Federasyon sayfasına göndermeleri gerekiyor.

Federasyon hakemleri ise 19 Mayıs akşamı gelen görüntüleri inceleyerek puan verecekler ve dereceye girenlere açıklanacak

Gökbilen “ilgi çok fazla”

Taekwondo Judo Karate Aikido ve Wushu Federasyonu başkanı Eyüp Zafer Gökbilen yaptığı açıklamada dünyada ilk kez kendileri tarafından düzenlenen online yarışmanın büyük ilgi gördüğünü belirterek daha önce iki kez düzenlenen yarışmanın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle üçüncüsünün gerçekleştiğine vurgu yaparak amacımız sporcuların evde antrenman yaparken önlerine hedef koymak olduğunu kaydetti.