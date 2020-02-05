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Taekwondocular Federasyon başkanı için yarıştı

Federasyon Başkanlığı Taekwondo Judo Karate Budo Hyong Şampiyonası dün yapıldı

Taekwondocular Federasyon başkanı için yarıştı

Federasyon Başkanlığı Taekwondo Judo Karate Budo Hyong Şampiyonası dün yapıldı

05 Şubat 2020 Çarşamba 04:22
Taekwondocular Federasyon başkanı için yarıştı

Federasyon Başkanlığı Taekwondo Judo Karate Budo Hyong Şampiyonası dün Girne Avrasya Taekwondo merkezinde yapıldı

Müsabakaları Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu, Pınar Akarpınar, Ana Tüysüz yönetirken, Yarışmada Dereceye girenlerin Ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kuluplerin Temsilcileri verdiler

BAYANLAR HYONG MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Peny Pei 2.Su Ayza Şahin 3.Özüm Ekmeneci

2.Kategori: 1.Azra Turan 2.Hatice Alyanak 3.Ykbal Ruzimova

3.Kategori: 1.Nevin Özmanevra 2.Asu Yasin 3.Özgün Yıldırım

4.Kategori: 1.Elif Yüksel 2.Eylem Kayar 3.İlay Kara 3.Hilal Ü. Yılmaz

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5.Kategori: 1.Sevda Şahin 2.Hüsniye Uslu 3.Sibel Yemenicioğlu

6.Kategori: 1.Semiha Yüce Yüksel 2.Ayşe Korgan 3.Rabia Tarım

ERKEKLER HYONG MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Murat Berk Bucak 2.Pars Şahin 3.Zeynel Yıldırım

2.Kategori: 1.Utku Sadula 2.Ahmet Yurtman 3.Ömer Faruk Solak

3.Kategori: 1.Arda Akın Altuntaş 2.Ezel Saraç 3.Mehmet Şahlı

4.Kategori: 1.Harun Rashid Hossain 2.Mirsad Toprak 3.Taner Kara

5.Kategori: 1.Gong Wenbo 2.Efe Güleç 3.Şakir Yağızsoy

6.Kategori: 1.Kerim Karpuz 2.Batur Özler 3.Bahadır Boz

Anahtar Kelimeler:
Federasyon Başkanlığı Taekwondo Judo Karate Budo Hyong Şampiyonası
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