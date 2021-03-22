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Taekwondocular açık havada kırdı

Taekwondo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen kırış müsabakaları önceki gün (Pazar) gerçekleştirildi.

22 Mart 2021 Pazartesi 13:45
Taekwondocular açık havada kırdı
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Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde açık havada, ve bireysel olarak gerçekleştirilen müsabakalar büyük çekişme içinde geçti.

Dünya şampiyonasına hazırlanan lisanslı  performans sporcuları  Girne Avrasya Taekwondo Merkezi bahçesinde açık havada, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına  uyularak kendilerini  denediler.

Performans sporcularının son durumları  görmek için yapılan yarışmalar pandemi sonrası yapılan ilk organizasyon oldu.

Bayanlar kırış

1.Kategori:      1.Ceyda Uçaner

2.Kategori:      1.Pınar Akarpınar

3.Kategori:      1.Elena Pakhomova

4.Kategori:      1.Ana Tüysüz

5.Kategori:      1.Açelya Ergin

6.Kategori:      1.Hande Erşahinoğlu             2.Rabia Tarım                         3.Gül Çiçek

7.Kategori:      1.Cemre Su Karagöz              2.Meliz Mina Kızıltaş             3.Gizem Gürpınar

8.Kategori:      1.Duru Su Yenice                  2.Alexandra Gudonova         3.Didem Yener

Erkekler kırış

1.Kategori:      1.Şakir Yağızsoy                   

2.Kategori:      1.Denktaş Karamahmutoğlu  2.Emir Kaflı                           3.Sinan Kara

3.Kategori:      1.Nikita Gordeev                   2.Arda Aslan Öztürk              3.Taner Kara

4.Kategori:      1.Kıvanç Çağlin                     2.Kerim Karpuz                     3.Mahmut Colayır

5.Kategori:      1.Agit Yenice                         2.Yusuf Seyhan Şen               3.Zeynel Yıldırım

6.Kategori:      1.Özkay Ramiz                      2.Şakir Atınç Yağızsoy          3.Bahadır Boz

7.Kategori:      1.Çetin Çiftsüren                   2.Murat Berk Bucak               3.İbrahim Gökmen

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