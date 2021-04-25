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Taekwondocular 23 Nisan’ı kutladı

Miniklerin mücadelesinde renkli görüntüler yeralırken 23 Nisan’ı bayram havasında kutladılar

25 Nisan 2021 Pazar 17:16
Taekwondocular 23 Nisan’ı kutladı
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Taekwondo Judo Karate Federasyonu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde müsabaka düzenledi.

Önceki akşam gerçekleşen müsabakalarda lisanslı sporcular yanında minik sporcular da yarıştı.

Miniklerin mücadelesinde renkli görüntüler yeralırken 23 Nisan’ı bayram havasında kutladılar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Lisanslı Sporcular da yarıştı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde, Sosyal Mesafe, Hijyen ve Maske kurallarına uyularak yapılan müsabakalarda dereceye girenlere madalyalarını Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen taktı.

Bayanlar Müsabakalarında katagorilerinde   birinci olanlar

1.Kategori:      1.Pınar Akarpınar      

2.Kategori:      1.Şerife Patlar

3.Kategori:      1.Ana Tüysüz

4.Kategori:      1.Gizem Gürpınar

5.Kategori:      1.Alexandr Gudunova

6.Kategori:      1.Arina Vakuluk

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Erkekler Müsabakalarında katagorilerinde   birinci olanlar

1.Kategori:      1.Kerim Karpuz

2.Kategori:      1.Arda Aslan Öztürk 

3.Kategori:      1.Denktaş Karamahmutoğlu

4.Kategori:      1.Kıvanç Çağlin

5.Kategori:      1.Özkay Ramiz

6.Kategori:      1.Yusuf Seyhan Şen

7.Kategori:      1.Şakir Atınç Yağızsoy

8.Kategori:      1.Ahmet Faruk Kocabaş

9.Kategori:      1.Emir Kaflı

10.Kategori:    1.Aren Özberkan

11.Kategori:    1.Maxim Sopiluk

12.Kategori:    1.Erol Eren Külahçı

13.Kategori:    1.Fedor Fedorov

14.Kategori:    1.Şakir Yağızsoy

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Anahtar Kelimeler:
KktcSporTeakwondo
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