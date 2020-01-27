Taekwondo MARTIALARTS OSCAR ödülleri sahiplerini buldu

FEDERASYON Başkanımız Senior Grand Master Gökbilen’in yaptığı konuşma sonrası . 3.Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız, Birer Konuşma yaparak, Ödül alanlarla ile Katılımcıları kutladılar. Federasyonun 43 yıldır Uluslar arası alanda ülkemizin tanıtımı ile ilgili yılmadan yaptıkları Mücadeleyi desteklediklerini söylediler. Ödül Törenine ;
3. Cumhurbaşkanı Dr.Derviş Eroğlu
Başbakan Ersin Tatar
KTBK Komutanı Tüm. Gen. Sezai Öztürk
DP Genel Başkanı Fikri Özler
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı
Turizm ve Çevre Bakanı Dr.Ünal Üstel
Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Faiz Sucuoğlu
KKTC Meclis Başkan yardımcısı Zorlu Töre
TC Büyükelçiliği Spor ve Sosyal işler Müşaviri Semattin Öztürk
Merkez Kaymakamı Ahmet Aslan
Emekli Büyükelçi Çavlan Süerdem
Spor Dairesi Dışilişkiler amiri Sertaç Bozatlı
Polis Müdürü Kasım Kuni
Alkan Değermencioğlu KATILARAK Oscar Ödüla almaya hak kazananlara ödüllerini verdiler .