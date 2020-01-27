Taekwondo MARTIALARTS OSCAR ödülleri sahiplerini buldu

FEDERASYON Başkanımız Senior Grand Master Gökbilen’in yaptığı konuşma sonrası . 3.Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız, Birer Konuşma yaparak, Ödül alanlarla ile Katılımcıları kutladılar. Federasyonun 43 yıldır Uluslar arası alanda ülkemizin tanıtımı ile ilgili yılmadan yaptıkları Mücadeleyi desteklediklerini söylediler. Ödül Törenine ;

3. Cumhurbaşkanı Dr.Derviş Eroğlu

Başbakan Ersin Tatar

KTBK Komutanı Tüm. Gen. Sezai Öztürk

DP Genel Başkanı Fikri Özler

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı

Turizm ve Çevre Bakanı Dr.Ünal Üstel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Faiz Sucuoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakını Hasan Taçoy

KKTC Meclis Başkan yardımcısı Zorlu Töre

TC Büyükelçiliği Spor ve Sosyal işler Müşaviri Semattin Öztürk

Merkez Kaymakamı Ahmet Aslan

Emekli Büyükelçi Çavlan Süerdem

Spor Dairesi Dışilişkiler amiri Sertaç Bozatlı

Polis Müdürü Kasım Kuni

Alkan Değermencioğlu KATILARAK Oscar Ödüla almaya hak kazananlara ödüllerini verdiler .