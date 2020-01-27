banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121146
ALTIN
302.848
DOLAR
5.9469
STERLİN
7.7662
EURO
6.5586
Tatar tehlikeli virajda
BAŞYAZI
Kulak Misafiri...
Kulak Misafiri...
Çiğdem Dürüst Kıbrıs Manşet'te...
Çiğdem Dürüst Kıbrıs Manşet'te...
Erhürman ve Tatar Götürüyor
Erhürman ve Tatar Götürüyor

Taekwondo MARTIALARTS OSCAR ödülleri sahiplerini buldu

Taekwondo Judo Karate Aikido nun ustalarının yaptıkları Unutulmaycak gösterilerden sonra 2019 yılının başarılılarına MARTIALARTS OSCAR ödülleri 26 Ocak 2020 tarihinde yapılan Muhteşem bir törenle Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde verildi .

Taekwondo MARTIALARTS OSCAR ödülleri sahiplerini buldu

Taekwondo Judo Karate Aikido nun ustalarının yaptıkları Unutulmaycak gösterilerden sonra 2019 yılının başarılılarına MARTIALARTS OSCAR ödülleri 26 Ocak 2020 tarihinde yapılan Muhteşem bir törenle Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde verildi .

27 Ocak 2020 Pazartesi 16:01
Taekwondo MARTIALARTS OSCAR ödülleri sahiplerini buldu

FEDERASYON Başkanımız Senior Grand Master Gökbilen’in yaptığı konuşma sonrası . 3.Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız, Birer Konuşma yaparak, Ödül alanlarla ile Katılımcıları kutladılar. Federasyonun 43 yıldır Uluslar arası alanda ülkemizin tanıtımı ile ilgili yılmadan yaptıkları Mücadeleyi desteklediklerini söylediler. Ödül Törenine ;

3. Cumhurbaşkanı Dr.Derviş Eroğlu

Başbakan Ersin Tatar

KTBK Komutanı Tüm. Gen. Sezai Öztürk

DP Genel Başkanı Fikri Özler

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı

Turizm ve Çevre Bakanı Dr.Ünal Üstel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Faiz Sucuoğlu

banner317
Ekonomi ve Enerji Bakını Hasan Taçoy

KKTC Meclis Başkan yardımcısı Zorlu Töre

TC Büyükelçiliği Spor ve Sosyal işler Müşaviri Semattin Öztürk

Merkez Kaymakamı Ahmet Aslan

Emekli Büyükelçi Çavlan Süerdem

Spor Dairesi Dışilişkiler amiri Sertaç Bozatlı

Polis Müdürü Kasım Kuni

Alkan Değermencioğlu KATILARAK Oscar Ödüla almaya hak kazananlara ödüllerini verdiler .

Anahtar Kelimeler:
MARTIALARTS OSCAR ödülleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyonlar kupalarını aldı
Şampiyonlar kupalarını aldı
GAÜ masa tenisi sporcuları 2020’ye başarı ile girdi
GAÜ masa tenisi sporcuları 2020’ye başarı ile girdi
Güreşe güven oyu
Güreşe güven oyu
Faik Amcaoğlu şampiyon
Faik Amcaoğlu şampiyon
Antrenmanlar sürüyor
Antrenmanlar sürüyor
K-PET Liglerinde 16.hafta toplu sonuçlar
K-PET Liglerinde 16.hafta toplu sonuçlar
“Ebuka” yıldızlaştı 7-3
“Ebuka” yıldızlaştı 7-3
Özbilgehan konuk cimnastikcileri kabul etti
Özbilgehan konuk cimnastikcileri kabul etti
Osei yuvaya döndü
Osei yuvaya döndü
Kaymaklı'nın üçüncü yabancısı Diabone
Kaymaklı'nın üçüncü yabancısı Diabone

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim