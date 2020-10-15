Taekwondo Ligi 6. Hafta çekişmeli geçti

Taekwondo Karate Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen Taekwondo Ligi’nde 6. Hafta maçları önceki gün gerçekleştirildi.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde 10 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Taekwondo liginin altıncı hafta maçları yapıldı.

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, Federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler, ile Federasyon, Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.

Alınan sonuçlar şöyle

TOL - GHE 2 - 2

DTB - LFKŞ.BÖLGE 3 – 2

LEF. TİK - MAĞUSA BÖL. 3 - 1

G.Magusa Sam - GÜZELYURT TİK 3 – 3

GİRNE TKD İht - 5 GİR.BÖLGE 5 – 0