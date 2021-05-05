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Taekwondo Karate Martialarts kuşak sınavı yapıldı

Taekwondo Karate judo karate Federasyonu tarafından organize edilen martialarts renkli kuşak terfi sınavı ( 120 Taekwondo 69. Karate ) yapıldı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:20
Taekwondo Karate Martialarts kuşak sınavı yapıldı
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Yapılan sınavda terfi edenler kuşaklarını  06 Mayıs 2021  Perşembe  akşamı   saat 16.00 de Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak olan törende alacak.

8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar

Ali Liman,  Sıla Taneri, Aleksandra Gudonoaga, Elif Altuntaş, Damir İnce, Aleyna Öztürk, Alihan Öztürk, Mehmet Alp Hopurcuoğlu

6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar

Emir Kaflı, Fedor Fedorov

6.Kyu KARATE  Turuncu Kuşak Kazananlar

5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar

Daniel Korshunov, Şevket Bilgin

5.Kyu KARATE  Yeşil Kuşak Kazananlar

Rafail İbrahimov

4.Kyu KARATE Mavi Kuşak Kazananlar

Aziz Kamalov, Mikhail Khomyshin

3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak Kazananlar

Ahmet Faruk Kocabaş, Hande Erşahinoğlu, Çetin Çiftsüren, Erol Eren Külahçıoğlu

3.Kyu KARATE Kahverengi Kuşak Kazananlar

Mustafa Jumayev

2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar

Durusu Yenice, Agit Yenice

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