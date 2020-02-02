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Taekwondo Judo Karate Budo Hyong Şampiyonası yapıldı

Federasyon Başkanlığı Taekwondo Judo Karate Budo Hyong Şampiyonası 02/02/2020 Pazar günü Girne Avrasya Taekwondo merkezinde yapıldı

Taekwondo Judo Karate Budo Hyong Şampiyonası yapıldı

Federasyon Başkanlığı Taekwondo Judo Karate Budo Hyong Şampiyonası 02/02/2020 Pazar günü Girne Avrasya Taekwondo merkezinde yapıldı

02 Şubat 2020 Pazar 14:51
Taekwondo Judo Karate Budo Hyong Şampiyonası yapıldı

Müsabakaları  Masterler  Öykü Ergin, Ali Uslu, Pınar Akarpınar, Ana Tüysüz yönetirken, Yarışmada Dereceye girenlerin Ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kuluplerin Temsilcileri verdiler

BAYANLAR HYONG  MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:         1.Peny Pei                          2.Su Ayza Şahin                               3.Özüm Ekmeneci

2.Kategori:         1.Azra Turan                      2.Hatice Alyanak              3.Ykbal Ruzimova

3.Kategori:         1.Nevin Özmanevra       2.Asu Yasin                        3.Özgün Yıldırım

4.Kategori:         1.Elif Yüksel                       2.Eylem Kayar                   3.İlay Kara           3.Hilal Ü. Yılmaz

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5.Kategori:         1.Sevda Şahin                   2.Hüsniye Uslu                 3.Sibel Yemenicioğlu

6.Kategori:         1.Semiha Yüce Yüksel    2.Ayşe Korgan                  3.Rabia Tarım

ERKEKLER HYONG  MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:         1.Murat Berk Bucak               2.Pars Şahin                    3.Zeynel Yıldırım

2.Kategori:         1.Utku Sadula                       2.Ahmet Yurtman             3.Ömer Faruk Solak

3.Kategori:         1.Arda Akın Altuntaş             2.Ezel Saraç                    3.Mehmet Şahlı

4.Kategori:         1.Harun Rashid Hossain       2.Mirsad Toprak              3.Taner Kara

5.Kategori:         1.Gong Wenbo                     2.Efe Güleç                      3.Şakir Yağızsoy

6.Kategori:         1.Kerim Karpuz                    2.Batur Özler                    3.Bahadır Boz

Anahtar Kelimeler:
Taekwondo Judo Karate Budo Hyong Şampiyonası
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