Taekwondo Judo  Karate Aikido Federasyonunun 43. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Taekwondo Judo Karate Aikido Kurash Wushu Federasyonunun 43. Olağan Genel Kurulu, 26 OCAK 2020 Pazar günü Bu gün saat 10.00’da Girne AVRASYA Taekwondo Merkezinde yapıldı. Genel kurulumuza Turizm ve Çevre Bakanımız Ünal Üstel Konuk olarak katıldı
Genel kurulda
- Aziz Şehitler ve Atatürk ve Elazığ’da Depremde Hayatını kaybedenler için için saygı duruşu yapıldı
- 2020 yılı Faaliyet raporunun okundu ve onaylandı
- 2019 yılı Mali raporun okundu ve aklandı
- Başkanın Değişiklik yaptığı kurul ve komitelerin onaylandı
- Dilek ve Temennilerden sonra genel kurul kapandı