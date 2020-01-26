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Taekwondo Judo  Karate Aikido Federasyonunun 43. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Taekwondo Judo  Karate Aikido Federasyonunun 43. Olağan Genel Kurulu yapıldı

26 Ocak 2020 Pazar 15:21
Taekwondo Judo  Karate Aikido Federasyonunun 43. Olağan Genel Kurulu yapıldı

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Taekwondo Judo  Karate Aikido Kurash Wushu  Federasyonunun 43. Olağan Genel Kurulu,  26 OCAK 2020 Pazar günü  Bu gün saat 10.00’da Girne AVRASYA Taekwondo Merkezinde yapıldı.  Genel kurulumuza  Turizm ve Çevre Bakanımız Ünal Üstel Konuk olarak katıldı

Genel kurulda

  1. Aziz Şehitler ve Atatürk ve Elazığ’da Depremde  Hayatını kaybedenler için için saygı duruşu yapıldı
  2. 2020 yılı Faaliyet raporunun okundu ve onaylandı
  3. 2019 yılı Mali raporun okundu ve aklandı
  4. Başkanın Değişiklik yaptığı  kurul ve komitelerin onaylandı
  5. Dilek ve Temennilerden sonra  genel kurul kapandı
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