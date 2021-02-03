Süreci noktaladık

Cihangir Teknik direktörü Hasan Burgaç bireysel çalışmaların devam ettiğini söyledi

Cihangir Teknik direktörü Hasan Burgaç iyi bir planlama yaptıklarını ve bu planlama doğrultusunda çalıştıklarını belirtirken, ortaya çıkan ciddi vaka sayısı ve tablo sonrasında çalışma sürecini noktalamak zorunda kaldıklarını söyledi. Takım olarak bireysel çalışmaların devam ettiğini belirten Hasan Burgaç, ancak bireysel çalışmanın ne yazık ki takımsal çalışmanın yerini tutmadığını söyledi.

Süreci takip edeceğiz

Vaka sayısında azalma olmadığını ve artışın devam ettiğini söyleyen Cihangir teknik direktörü Hasan Burgaç, ortada açıklanan bir takvim olmasına rağmen yaptıkları planlamayı uygulayamadıklarını belirtti.

Planlama değiişti

Şubat başı başlangıç yapıp Mayıs ayına kadar çalışma planladıklarını ancak bunun şu anki tablo ile zor olduğunu söyleyen Hasan Burgaç, süreci takip edip yeniden başlama fırsatını yakalamak istediklerine dikkat çekti.

Kadromuz çalışmayı seviyor

Oluşturdukları kadronun çalışmayı seven bir kesim olduğunu söyleyen ve bu konuda şanslı olduklarını belirten Hasan Burgaç, bu zor süreçte bile oyuncu grubunun çalışma isteğinin olması yanında yine aralıksız olarak çalışmalarının önemli olduğunu ifade etti.

Online biraraya geliyoruz

Oyuncu grubu ile online olarak sıkça bir araya geldiklerini ve mental olarak iyi olduklarını belirten Cihangir teknik direktörü Hasan Burgaç, güçlü olmak için çalışmak zorunda olduklarını belirtirken, oyuncu grubunun da bunu çok iyi bildiğini sözlerine ekledi.