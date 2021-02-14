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Sürdürülebilir bir yapı için çalışıyoruz

14 Şubat 2021 Pazar 20:55
Sürdürülebilir bir yapı için çalışıyoruz
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Cihangir Kulübü Başkanı Hüseyin Karavezirler kulüp için düşündüğü projeleri açıkladı

Cihangir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Karavezirler, yaptığı açıklamada hedefinin iki dönem başkanlık yapıp, kulübe kalıcı eserler bırakmak istediğini söyledi.

Tesis projemiz var

“Cihangir Gençlik Spor Kulübü’ne sürdürülebilir bir yapı ve bölge insanına spor yaptırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyen başkan Karavezirler, “Şu anki antrenman sahamızın bulunduğu araziye spor tesisi yapma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Web sitesi açma düşüncemiz var

En kısa zamanda tesisin temelini atmayı planladıklarını kaydeden Hüseyin Karavezirler “günümüzün teknolojisine de ayak uydurarak kulübümüze ait web sitesini açma planımız var” dedi.

Cihangir sadece futbol kulübü değildir

“Cihangir, sadece futbol değil bir spor kulübüdür. Spor dallarımızı artırma çalışmalarımız da sürüyor” diyen Karavezirler futbolun yanı sıra kulübümüzde aktif olarak var olan masa tenisi, darts ve bilardo dallarına basketbol ve bocceyi de ekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.  

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