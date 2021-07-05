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Supermoto heyecanı yaşandı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği, 2021 sezonunun ilk Supermoto yarışı, “Worldtech & ProGym Supermoto Yarışı” geçtiğimiz gün (4 Temmuz 2021 Pazar) Zet Leisure Center’de gerçekleştirildi

05 Temmuz 2021 Pazartesi 18:01
Supermoto heyecanı yaşandı

Uzun bir Pandemi arasının ardından 2021 sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), bu sezon gerçekleştireceği iki Supermoto yarışından ilkini dün Zet Leisure Center’de gerçekleştirdi. WorldTech Büroteknik ve ProGym’in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışa geleceğin minik sporcuları da renk kattı. 19.00’da başlayan ve 1,1 kilometre uzunluğunda hazırlanan parkurda yapılan yarışta pilotlar sıralama seansının ardından 15 dakika + 2 tur esasına göre iki kez piste çıkıp birincilik mücadelesi verdiler. Her seans arasında minik sporcular, babalarının da eşliğinde parkurda gösteri turu attılar. WorldTech ve ProGYM’in yanı sıra, Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital FM, Capital Türk ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla hayata geçirilen organizasyonda 2 sınıfta mücadele yapıldı. Supermoto A sınıfında Yakup Çavuşgil birinci olurken, Kalkimacos Kallimachou ikinci, Serdar Nergis üçüncü oldu. Supermoto B sınıfında ise Çağlar Çakır birinci, Mesut Akbayır ikinci ve Dimitri Meitanis üçüncü olarak podyumu tamamladı. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KITMOK Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Öztürk ve eski sporculardan Ahmet Türkoğlu takdim etti. Yarışın sponsoru Worldtech ve Pro GYM direktörü Yakup Çavuşgil’e ise teşekkür plaketini KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu takdim etti.

Fotoğraflar: Artun Korudağ

Dereceler:

Supermoto A

1.Yakup Çavuşgil - 181

2.Kalkimacos Kallimachou - 1

3.Serdar Nergis - 33

Supermoto B

1.Çağlar Çakır - 17

2.Mesut Akbayır - 146

3.Dimitri Meitanis - 147

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