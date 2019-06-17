Süper lige damga vurdu

Üst klasman hakemlerden Kerem Eran, gösterdiği başarılı performansla sezona damga vuran isim oldu.

Ülkemizin başarılı hakemlerinden Kerem Eran, altın sezonunu yaşadı. Özellikle ligin ikinci devresinde bir çıkış yakalayan Eran, özellikle zirveyi yakından ilgilendiren ve uzun bir süre hafızalardan silinmeyecek olan 3-3'lük YAK-MTG lig maçındaki başarılı yönetimi tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Arkasına iki takımın da memnuniyeti ile kupa finalini de başarılı bir şekilde oynatan Eran, ligin sonlarına doğru oynanan önemli maçlarda da görev aldı ve Binatlı ile Esentepe arasında oynanan birinci play out final maçında da düdük çaldı.

Kerem Eran, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği(KTSYD) tarafından da yılın en başarılı hakemi seçildi. Eran, spor camiasında da başarılı yönetimi ile sezonun 1 numarasına oturmayı başardı.