Süper Lige A Lisans izni

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu pandemic nedeniyle açılamayan Teknik direktörlük kursuna katılmaya hak kazananlara Süper Lig’de çalışma hakkı tanıdı.

Karar dün gerçekleştirilen Federasyon yönetim kurulunda oybirliği ile alınarak duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “25 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen KTFF Olağan Mali Genel Kurulu’nda kulüplerin Teknik Direktörlük Kursu’na katılmaya hak kazanan ancak pandemi sebebiyle kursların yapılamamasından dolayı mağdur olan, hak sahibi A Lisans antrenörlere kurs açılıncaya kadar Süper Lig’de görev yapmalarının önünün açılması için sunduğu tavsiye kararı yönetim kurulumuz tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir.”