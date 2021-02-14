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Süper Lig’de kalıcı olmak istiyoruz

14 Şubat 2021 Pazar 20:16
Süper Lig’de kalıcı olmak istiyoruz
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Mesarya Spor Kulübü Teknik Direktörü Nazım Aktunç yeni sezonda bireysel çalışan futbolcuların fark yaratacağını söyledi

Süper Lig ekiplerinden Mesarya Spor Kulübü Teknik Direktörü Nazım Aktunç, “Çok uzun zamandır futbolsuz kaldık. Ne kadar özlediğimizi kelimelerle anlatmak imkansız” dedi.

Birçok takım performans olarak yaklaşacak

Mesarya Teknik Direktörü Nazım Aktunç, yeni sezonun çok zor geçeceğini düşündüğünü belirterek “Özelikle futbol liglerine verilen bu aradan dolayı yeni sezonda birçok takım, performans olarak birbirine yaklaşacak” dedi.

Bireysel çalışanlar fark yaratacak

“Hangi takımın hangi takımı mağlup edeceği kestirilemeyecek. Oyuncuların motivasyonu kalmadı” diyen Aktunç “Bu dönemde bireysel çalışan oyuncuların yeni sezonda fark yaratacağını düşünüyorum” dedi.

Hedef Süper Lig’de kalıcı olmak

Oyuncuların bireysel çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Mesarya Teknik Direktörü Nazım Aktunç, geçtiğimiz sezonki şampiyon olan takımın kadrosundan altı oyuncunun ayrıldığını, takıma yeni isimlerin katıldığını söylerken, hedeflerinin ise Süper Lig’de kalıcı olmak olduğunu belirtti.

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