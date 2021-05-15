Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 42. ve son hafta karşılaşmasında Göztepe ile Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı.
Siyah-beyazlılar10. dakikada Vida'nın golüyle 1-0 öne geçti.Ev sahibi Göztepe 24. dakikada Alpaslan Öztürk'ün golüyle eşitliği yakaladı.
Karşılaşmada ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.
Mücadelenin 67. dakikasında Larin'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.
Ghezzal penaltıyı gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.
Karşılaşmadan bu skorla galip ayrılan Beşiktaş, 84 puan ve +45 averajla Galatasaray'ın +1 averaj önünde şampiyon tamamladı.
Süper Lig'de sezonu Galatasaray ikinci, Fenebahçe üçüncü sırada tamamladı.