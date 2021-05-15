banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376

Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş

Süper Lig'de nefesleri kesen şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüsleyen takım Beşiktaş oldu. 42 haftalık maratonun son virajında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenen siyah-beyazlılar 16. şampiyonluğunu kazandı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:50
Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş
banner337

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 42. ve son hafta karşılaşmasında Göztepe ile Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı.

Siyah-beyazlılar10. dakikada Vida'nın golüyle 1-0 öne geçti.

banner341
Ev sahibi Göztepe 24. dakikada Alpaslan Öztürk'ün golüyle eşitliği yakaladı.

Karşılaşmada ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Mücadelenin 67. dakikasında Larin'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 
Ghezzal penaltıyı gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmadan bu skorla galip ayrılan Beşiktaş, 84 puan ve +45 averajla Galatasaray'ın +1 averaj önünde şampiyon tamamladı.

Süper Lig'de sezonu Galatasaray ikinci, Fenebahçe üçüncü sırada tamamladı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig'den düşen 4. takım Gençlerbirliği oldu
Süper Lig'den düşen 4. takım Gençlerbirliği oldu
Dört büyük kulüpte pandemi zararı
Dört büyük kulüpte pandemi zararı
Özlenen Lefke'yi tekrar yaratacağız
Özlenen Lefke'yi tekrar yaratacağız
Green Pedal kentsel dönüşüm komitesi kuruldu
Green Pedal kentsel dönüşüm komitesi kuruldu
Bocce’de sezon start aldı
Bocce’de sezon start aldı
Okçuluk Federasyonu genel kurulu 10 Temmuz’da
Okçuluk Federasyonu genel kurulu 10 Temmuz’da
Badmintonda online seminer gerçekleşti
Badmintonda online seminer gerçekleşti
Burgul anısına yarıştılar
Burgul anısına yarıştılar
Sözleşme için destek arayışı
Sözleşme için destek arayışı
Ocak çalışıyor
Ocak çalışıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim