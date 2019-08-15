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Süper kupa Liverpool'un...

2019 UEFA Süper Kupa'da normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2'lik eşitlikle sonuçlanan maçta Liverpool, Chelsea'yi penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.

Süper kupa Liverpool'un...

2019 UEFA Süper Kupa'da normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2'lik eşitlikle sonuçlanan maçta Liverpool, Chelsea'yi penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 08:24
Süper kupa Liverpool'un...

Liverpool, normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Chelsea'ye penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

2019 UEFA Süper Kupa'da normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2'lik eşitlikle sonuçlanan maçta Liverpool, Chelsea'yi penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.

UEFA Süper Kupa maçında Chelsea, Liverpool önünde ilk yarıyı 1-0 üstün bitirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Sadio Mane ile golü bulan Liverpool skoru 1-1'e getirdi. Maçın normal süresi berabere sona erdi.

6. dakikada Salah'ın ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Matip'in kale sahası önünde yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Kepa'da kaldı.

11. dakikada Giroud'nun verdiği pasla ceza sahasına doğru hareketlenen Pedro, gol pozisyonuna girdi. Pedro'nun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Adrian, topu kontrol etti.

16. dakikada Salah, Oxlade-Chamberlain'in pasıyla ceza alanına hareketlendi. Mısırlı futbolcunun sağ çaprazdan kaleye gönderdiği topu, Kepa çeldi.

22. dakikada Chelsea, gole çok yaklaştı. Giroud ile yaptığı verkaçla ceza alanına giren Pedro'nun kale sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üst direkten oyun alanına döndü.

36. dakikada Chelsea golü buldu. Giroud, Pulisic'in ara pasıyla ceza sahasına hareketlendi. Fransız forvet, kale sahası sol çaprazından yerden yaptığı vuruşla topu kaleci Adrian'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1

48. dakikada Liverpool, beraberliği yakaladı. Firmino, Fabinho'nun ceza sahasına havalandırdığı topa hareketlendi. Firmino'nun kale sahasına indirdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Mane'nin ilk vuruşunda kaleci Kepa gole izin vermese de seken topu tamamlayan Senegalli futbolcu, durumu 1-1'e getirdi.

75. dakikada Liverpool gole yaklaştı. Henderson'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde bulunan Wijnaldum, topu Salah'ın önüne doğru yuvarladı. Salah'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta yerden giden topu Kepa çeldi. Kale sahası önüne seken topa hareketlenen Van Dijk'ın vuruşunda Kepa'nın kurtardığı meşin yuvarlak, direğe de çarparak oyun alanına döndü. Kale sahasında oluşan karambolde Chelsea savunması topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

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UZATMALAR

95. dakikada Liverpool golü buldu. Firmino, Mane'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Son çizgiye hareketlenen Firmino'nun yerden gönderdiği pasta sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderen Mane, takımını 2-1 öne geçirdi.

101. dakikada Chelsea, penaltıdan eşitliği yakaladı. Maçın hakemi Frappart, kaleci Adrian'ın ceza sahasında Abraham'a yaptığı müdahale sonrası penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Jorginho, penaltıyı gole çevirdi: 2-2

İlk uzatma devresi 2-2'lik skorla tamamlandı.

113. dakikada Chelsea gole yaklaştı. Abraham'ın pasında topla buluşan Mount'un ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Adrian, meşin yuvarlağı çeldi.

İkinci uzatma devresi de 2-2 sona erdi ve maçın galibi penaltı atışlarıyla belirlendi.

- PENALTILAR

Liverpool'un penaltılardaki gollerini Firmino, Fabinho, Origi, Alexander-Arnold ve Salah attı.

Chelsea'de penaltı vuruşlarını Jorginho, Barkley, Mount ve Emerson gole çevirdi. Chelsea adına Abraham penaltı atışından faydalanamadı.

Liverpool, penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağladı ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

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