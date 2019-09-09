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Süper Kupa 5. Kez Yenicami’nin 4-5

Mağusa Türk Gücü ile Yenicami’nin karşı karşıya geldiği Süper Kupa mücadelesini penaltı atışları sonunda kazanan Yenicami oldu.

Süper Kupa 5. Kez Yenicami’nin 4-5

Mağusa Türk Gücü ile Yenicami’nin karşı karşıya geldiği Süper Kupa mücadelesini penaltı atışları sonunda kazanan Yenicami oldu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:55
Süper Kupa 5. Kez Yenicami’nin 4-5

K-Pet Süper Lig ve Kıbrıs Kupası şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile, Kıbrıs Kupası finalisti Yenicami’nin karşı karşıya geldiği Süper Kupa mücadelesini penaltı atışları sonunda kazanan Yenicami oldu.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda 6 Eylül Cuma akşamı oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanınca uzatmalara geçildi.

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Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca 120 dakika sonunda penaltı atışlarına gidildi.

Kalecilerin devleştiği penaltı atışları sonunda 4-3 üstünlük sağlayan Yenicami Süper Kupa’nın sahibi oldu.

Yenicami bu kupayla birlikte Süper Kupayı 5. Kez kazanmış oldu.

Şampiyon Yenicami’ye kupa ve madalyaları düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Anahtar Kelimeler:
Yenicami Süper Kupa
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