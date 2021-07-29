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Süleyman Bayır satış listesine konuldu

Gazimağusa’nın 1.lig temsicisi Maraş’ın forvetdeki etkili ismi Süleyman Bayır satış listesine konuldu.

29 Temmuz 2021 Perşembe 16:45
Süleyman Bayır satış listesine konuldu

 Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör İzzet Kaçmaz yönetiminde sürdüren Maraş’da takıma takviyeler yapılmaya devam edilirken, sezon başında beri antrenmanlar katılan golcü isim Süleyman Bayır yönetim tarafından satış listesine konuldu. Maraş Gençlik  Spor Kulübü başkanı Hasan Oy yönetimi, almış oldukları karar doğrultusunda golcü futbolcu Süleyman Bayır’ı bonservisli olarak satış listesine koyduklarını açıkladı. Süleyman Bayır’ın son günlerdeki davranışlarından rahatsızılık duyan Maraş başkanı Hasan Oy yönetimi, golcü futbolcuyu bonsrevisli olartak satış listesine koyduklarını isteyen kulüplerle görüşmeye hazır olduklarını, sonuç alınması durumunda transferi bitirecekleri belirtildi. Kımızı beyazlı ekip Maraşa’ta son oynatılan sezonda başarılı bir performans ortaya koyarak katkı sağlayan Süleyman Bayır, Düzkaya’nın süper lige yükseldiği sezonda kiralık olarak forma giyerek başarılı perfomansı ile dikkat çeken isim olurken, attığı gollerle de takıma katkı sağlayan isimlerin başında geliyordu.

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