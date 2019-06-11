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Sualtı renklendi

Sualtı renklendi

11 Haziran 2019 Salı 07:48
Sualtı renklendi

Geçtiğimiz günlerde yaz sezonunun ilk dalışlarını gerçekleştiren Deep Dive School ekibi bu sezonun onlar için daha yoğun geçeceğini belirtti.

Dalış eğitmeni Alper Saraç önderliğinde keşif, turizm ve deniz temizliği gibi etkinlikler bu yaz da devamını sürdürecek.

Kıbrıs’ın bu güzel denizinin dipteki güzelliklerinden bizlere bahseden eğitmenimiz, dalış ve su altı dünyasına merakı olan herkesi deep diving okuluna davet ediyor. Uzun yıllardır profesyonelce dalış eğitimleri veren deep diving school Gazimağusa’da bulunan Emu Beach Club’un bitişiğinde hizmet veriyor.

Özellikle su sıcaklığı açısından da dalış için bu sezonun çok daha konforlu olduğunu altını çizerek söyleyen Alper Saraç, alanında uzman eğitmen ekibiyle eğlenceli dalış dersleri vermek üzere tüm deniz sevenlerini dalışa beklediğini belirtti.

Son Güncelleme: 11.06.2019 07:50
Anahtar Kelimeler:
Deep Dive School
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