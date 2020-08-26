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Stone, şampiyonluğunu ilan etti

Lefkoşa Darts Birliği Ferdi Darts Şampiyonası’nın yedinci ayağı yapıldı

26 Ağustos 2020 Çarşamba 08:40
Stone, şampiyonluğunu ilan etti
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Lefkoşa Darts Birliği lokali’nde gerçekleştirilen müsabakalarda Ferdi Darts Şampiyonası’nın yedinci ayağı yapıldı.

Gerçekleştirilen müsabakaların final maçında Murat Çınaroğlu ile karşılaşan Tony Stone yedinci ayağın şampiyonu oldu.

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Ferdi Darts Şampiyonasının üçüncülük dördüncülük maçındaysa karşılaşan Hakan Boral rakibi Tonguz Çalmak’ı mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

Lefkoşa Darts Birliği tarafından düzenlenen sekiz ayaklı Ferdi Darts Şampiyonası’nın yedinci ayak müsabakaları (18 Ağustos 2020) de yapıldı. Lefkoşa Darts Birliği lokali’nde gerçekleştirilen müsabakalarda Tony Stone şampiyon oldu.

Toplam sekiz ayaktan oluşan Ferdi Darts Şampiyonası’nın yedinci ayağında Tony Stone, Murat Çınaroğlunu’u mağlup ederek şampiyon oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Darts Birliği Ferdi Darts Şampiyonası
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