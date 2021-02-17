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Stadlar ilgi bekliyor

17 Şubat 2021 Çarşamba 19:06
Stadlar ilgi bekliyor
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Pandemi nedeniyle Ağustos 2020’den beri maç oynanmayan stadlarda birçok eksik göze çarpıyor

Kaya EMİROĞLU

Futbolun oynanmadığı uzun bir dönemde birçok stadımızla ilgili iyileştirme veya bakım onarım çalışmalarının henüz tam anlamıyla yapılmaması, oynatılması planlanan gelecek sezon için şimdiden sıkıntı oluşturmaya başladı.

Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda zemin sıkıntılı

Mağusa bölgesinde bulunan Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda zemin sorunu yaşanırken, adeta kaderine terk edilen Harika Stadı’nda ise henüz bir çalışma başlatılmadı. Sentetik çim zemin yapılması planlanan Civisil Stadı’nda da yakın zamanda çalışma yapılmadı.

İskele Cumhuriyet Stadı’nda soyunma odaları yenilenme bekliyor

İskele Cumhuriyet Stadı’nda zemin iyi durumda olmasına karşın soyunma odalarının yer değiştirmesi ve yenilenmesi henüz yapılmadı.

Karşıyaka Tribün bekliyor

Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nın tribün kapasitesi yetersizliğini korurken, güneye bakan kısımda ise hala tribün yapılmadı. Bu konudaki girişimler bugüne kadar sonuçsuz kaldı.

Ruso ışıklandırılmayı bekliyor

Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı, adeta bir kompleks haline getirilmesine ve geçmişe göre geliştirilmiş olmasına karşın uzun süredir istenen ışıklandırma hala yapılamadı. Stadın ışıklandırma projesinin hazır olduğu belirtildi.

Gönyeli tamir bekliyor

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gönyeli’nin maçlarını oynadığı Gönyeli Stadı’nın çimleri sarardı. Yıllardır bakım-onarım yapılmayan tribünlerde beton çatlaklarının tamir edilmesi gerekiyor.

Harika Sahası gözden çıkarıldı

Gazimağusa’da özellikle kulüplerin antrenman yükünü çeken BTM kulüplerinin ise maçlarını oynadığı Harika Sahası ise bakımsızlıktan döküm saçım durumda. Sahanın zemininde çıkan otlar insan boyunu geçerken sahanın soyunma odaları tribünleri gibi diğer alanları ise ciddi anlamda bakım onarıma ihtiyaç var.

Basın tribünü eksik stadlar var

Tribün konusundaki eksiklikler ise hala devam ediyor. Mesarya Spor Kulübü’nün kullanımında bulunan Paşaköy 100. Yıl Atatürk Stadı’nda tribünlerin yenilenmesi, basın tribününün inşa edilmesi ve kapasitenin artırılması bekleniyor.

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Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nın basın tribünü bulunmuyor. Basın tribünün olmadığı diğer stadlardan biri olan Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda bu konuyla ilgili yıllardır tek bir çalışma veya girişim yapılmazken, yeni ve iyi bir stad olan Dörtyol stadı da hala beklemede duruyor.

Canlı yayın için yapılan basın odası tamirat bekliyor

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda ise yedek kulübelerinin ortasında bulunan ve sadece bir katı yenilenen basın tribününde ise kırık taban tahtası hala değiştirilmedi. Söz konusu taban, geçen yılki Kıbrıs Kupası yarı final maçında, sağlam olduğu düşünülerek üzerine basılması ve ardından kırılmasıyla birlikte bir basın mensubunun yaralanmasına yol açmıştı.

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