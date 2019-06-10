St. Hilarion’a tırmandılar

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu katkılarıyla düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın ilk yarışı dün 20 aracın katılımıyla St. Hilarion’da gerçekleşti. Yarış, 19 aracın finiş görmesiyle tamamlandı.

Boğaz’ın eşsiz dağ manzarası ve kısmen güneşli, serin havası eşliğinde yarış severlerin desteği ve takibi içerisinde saat 10.30’de start alınan yarışta ekipler biri deneme olmak üzere 3 kez aynı güzergahı geçtiler. Özellikle 1'incilik için önemli mücadelenin yaşandığı yarışta , Güner Şevketoğlu , Ömer İlhan Sayar finish göremezken, Salih Çelikkaya ve Deniz Denner ise son tura arıza nedeni ile katılamadılar.

Sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Salih Çelikkaya – İbrahim Çelikkaya oldular. E3’de Kemal Topçuoğlu – Orçun Yırık birinci; Hasan Karlıtaş – Halil Çolakoğlu ise ikinci geldiler. E4’de birinci Co-pilotsuz yarışan Doğa Koyuncu olurken, ikinci Eray Özvurulmuş – İzem Özvurulmuş ikilisi, üçüncü ise yine Co-pilotsuz yarışan Ahmet Debreli geldiler. S2’de birinci Grigoris Argyrou – Methodios Argyrou olurken, Cenk Toksoy ikinci; Hüseyin Aksoy – Hasan Çolakoğlu üçüncü geldiler. Sınıf S1’de ise birinci Ayer Argün – Osman Biçentürk ikilisi oldu.

Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenini yaşandığı yarışta Doğa Koyuncu lider olurken, ikinci az bir farkla Deniz Denner – Ömer Topçu, üçüncü Kemal Topçuoğlu – Orçun Yırık ikilisi geldi.