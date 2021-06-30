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30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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St. Hilarion Tırmanma Yarışı başarılı bir şekilde yapıldı

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü tarafından organize edilen 2021 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın ilk ayağı olan “St. Hilarion Hill Climb” başarı ile yapıldı.

30 Haziran 2021 Çarşamba 13:27
St. Hilarion Tırmanma Yarışı başarılı bir şekilde yapıldı
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Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRK), tarafından organize edilen St. Hilarion Tırmanma Yarışı, Girne Boğaz Piknik Alanı kavşağı ile St. Hilarion kalesi arasındaki yolda hazırlanan 2,5 kilometrelik parkurda yapıldı. Üçü öncü araç olan toplam 8 ekibin start aldığı tırmanma yarışında ekipler biri deneme olmak üzere parkuru üçer kez geçtiler.

Yarışçıların en iyi derecelerine göre sıralandıkları organizasyonun genel klasmanında, Mitsubishi Lancer Evo 3 aracı ile Taner Balkanlar – Berk Balkanlar ikilisi ilk sırada yer aldı. Subaru Impreza araçları ile Ali Paşa - Gölgem Paşa ikilisi ikinci sırada yer alırken, Nissan Skyline Sport aracı ile Ahmet Bağrıaçık - Mehmet Direk ikilisi üçüncü sırada yarışı tamamlayan ekip oldu. Nissan Silvia S13 aracı ile Ahmet Öksüzoğluları-Hüseyin Güne ikilisi araçlarında yaşadıkları mekanik soruna rağmen yarışı dördüncü sırada tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
St. Hilarion Tırmanma Yarışı
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