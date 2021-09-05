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St. Hilarion da Denner – Topçu kazandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Basel Holding ana sponsorluğunda, Basel enerji,Near East Bank, Rinata Parts oils , Caldini , Genpower , LimasolOnline,Gopro ve Polaris'in de destekleri ile düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 2. yarışı 04 Eylül Cumartesi günü 11 aracın katılımıyla Boğaz – St. Hilarion ’da gerçekleşti. 11 aracın finiş görmesiyle tamamlandı.

05 Eylül 2021 Pazar 16:59
St. Hilarion da Denner – Topçu kazandı

2. Tırmanma, eşsiz dağ manzarası, güneşli hava eşliğinde pandemi koşullarına da uyularak, yarışmacı yakınlarının ve yarış severin destekleri ve takipleri ile saat 14.00’de başlayan yarışta, ekipler 2,5 km’lik Boğaz – St. Hilarion etabını 1’i deneme olmak üzere 3 kez aynı güzergâhı geçtiler.

2. Tırmanma yarışında Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenin yaşandığı yarışta Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi en iyi zamanı yaparak lider olurken, ikinci 0,369 saliselik gibi küçük bir farkla Doğa Koyuncu, üçüncü ise Berk Balkanlar – Taner Balkanlar ikilisi oldular.

Sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Berk Balkanlar – Taner Balkanlar, üçüncü ise Gölgem Paşa – Ali Paşa ikilisi oldular. E4’de birinci Doğa Koyuncu olurken, ikinci Ömer İlhan Sayar – Ümit Say ikilisi, üçüncü ise Kürşat Güdül oldu.Kadın pilotlar sıralamasında birinci Pilotlarda Gölgem Paşa ve Co Pilotlarda Çimen Biçentürk oldular.

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Genel Klasman

SIRA NO

PİLOT

CO-PİLOT

ARAÇ

DERECE FARKI

SINIF

1

Deniz Denner

Ömer Topçu

Mitsubishi Lancer Evo 5

+00:00,000

E2

2

Doğa Koyuncu

Mazda RX-7

+00:00,369

E4

3

Berk Balkanlar

Taner Balkanlar

Mitsubishi Lancer Evo 3

+00:12,092

E2

4

Gölgem Paşa

Ali Paşa

Subaru İmpreza

+00:14,469

E2

5

Ömer İlhan Sayar

Ümit Say

Nissan Silvia

+00:16,758

E4

6

Kürşat Güdül

Nissan Silvia

+00:17,106

E4

7

İbrahim Say

Onur Gani

Nissan Silvia

+00:17,840

E4

8

Ahmet Bağrıaçık

Tezer Zornacıoğlu

Nissan Skyline

+00:18,348

E4

9

Ahmet Öksüzoğluları

Hüseyin Evliya

Nissan Silvia

+00:19,223

E4

10

Serkan Bolkaner

Nissan Skyline

+00:21,335

E4

11

Önem Biçentürk

Çimen Biçentürk

Nissan Silvia

+00:31,834

E4
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