St. Hilarion da Denner – Topçu kazandı

2. Tırmanma, eşsiz dağ manzarası, güneşli hava eşliğinde pandemi koşullarına da uyularak, yarışmacı yakınlarının ve yarış severin destekleri ve takipleri ile saat 14.00’de başlayan yarışta, ekipler 2,5 km’lik Boğaz – St. Hilarion etabını 1’i deneme olmak üzere 3 kez aynı güzergâhı geçtiler.
2. Tırmanma yarışında Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenin yaşandığı yarışta Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi en iyi zamanı yaparak lider olurken, ikinci 0,369 saliselik gibi küçük bir farkla Doğa Koyuncu, üçüncü ise Berk Balkanlar – Taner Balkanlar ikilisi oldular.
Sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Berk Balkanlar – Taner Balkanlar, üçüncü ise Gölgem Paşa – Ali Paşa ikilisi oldular. E4’de birinci Doğa Koyuncu olurken, ikinci Ömer İlhan Sayar – Ümit Say ikilisi, üçüncü ise Kürşat Güdül oldu.Kadın pilotlar sıralamasında birinci Pilotlarda Gölgem Paşa ve Co Pilotlarda Çimen Biçentürk oldular.
|
SIRA NO
|
PİLOT
|
CO-PİLOT
|
ARAÇ
|
DERECE FARKI
|
SINIF
|
1
|
Deniz Denner
|
Ömer Topçu
|
Mitsubishi Lancer Evo 5
|
+00:00,000
|
E2
|
2
|
Doğa Koyuncu
|
Mazda RX-7
|
+00:00,369
|
E4
|
3
|
Berk Balkanlar
|
Taner Balkanlar
|
Mitsubishi Lancer Evo 3
|
+00:12,092
|
E2
|
4
|
Gölgem Paşa
|
Ali Paşa
|
Subaru İmpreza
|
+00:14,469
|
E2
|
5
|
Ömer İlhan Sayar
|
Ümit Say
|
Nissan Silvia
|
+00:16,758
|
E4
|
6
|
Kürşat Güdül
|
Nissan Silvia
|
+00:17,106
|
E4
|
7
|
İbrahim Say
|
Onur Gani
|
Nissan Silvia
|
+00:17,840
|
E4
|
8
|
Ahmet Bağrıaçık
|
Tezer Zornacıoğlu
|
Nissan Skyline
|
+00:18,348
|
E4
|
9
|
Ahmet Öksüzoğluları
|
Hüseyin Evliya
|
Nissan Silvia
|
+00:19,223
|
E4
|
10
|
Serkan Bolkaner
|
Nissan Skyline
|
+00:21,335
|
E4
|
11
|
Önem Biçentürk
|
Çimen Biçentürk
|
Nissan Silvia
|
+00:31,834
|
E4