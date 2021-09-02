St. Hilarion'a tırmanacaklar

Basel Holding ana sponsorloğunda gerçekleşecek olan 2. Tırmanma yarışı saat 14.00 da start alacak.



11 Ekip yarışacak.





14:00 da ilk aracın start alacağı 2. Tırmanma yarışında Servis alanıda boğaz kavşağına kurulacak ve yarış güzergahını barındıran Yol trafiğe 13.30 da kapanacak .

2. Tırmanma Yarışı KAYIT LİSTESİ SIRA NO KAPI NO PİLOT CO-PİLOT ARAÇ SINIF 1 1 Deniz Denner Ömer Topçu Mitsubishi Lancer Evo 5 E2 2 2 Doğa Koyuncu Mazda RX-7 E4 3 3 Ahmet Öksüzoğluları Hüseyin Evliya Nissan Silvia E4 4 4 Berk Balkanlar Taner Balkanlar Mitsubishi Lancer Evo 3 E2 5 5 Gölgem Paşa Ali Paşa Subaru İmpreza E2 6 6 Ömer İlhan Sayar Ümit Say Nissan Silvia E4 7 7 Kürşat Güdül Nissan Silvia E4 8 8 Ahmet Bağrıaçık Tezer Zornacıoğlu Nissan Skyline E4 9 9 İbrahim Say Onur Gani Nissan Silvia E4 10 10 Önem Biçentürk Çimen Biçentürk Nissan Silvia E4 11 11 Serkan Bolkaner Nissan Skyline E4