banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
AdaPass uygulamasına kayıtlı olmayanlar KKTC’ye giremeyecek
Adaya girişte QR şart!
Alkollü sürücünün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
Ölümlü kaza!
Vaka sayılarında son durum
KKTC güncel vaka sayıları
Devletin zararını kim ödeyecek!
Devletin zararını kim ödeyecek!
banner376

St. Hilarion'a tırmanacaklar

Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 2. yarışı 4 Eylül cumartesi günü boğaz - St. Hilarion yolu üzerinde gerçekleşecek .

02 Eylül 2021 Perşembe 13:46
St. Hilarion'a tırmanacaklar

Basel Holding ana sponsorloğunda gerçekleşecek olan 2. Tırmanma yarışı saat 14.00 da start alacak.

11 Ekip yarışacak.

banner341
Basel Holding yanısıra , Basel enerji,Near East Bank, Rinata Parts oils , Caldini , Genpower , LimasolOnline,Gopro ve Polaris'in de katkıları ile gerçekleşen Tırmanma şampiyonasında Deniz Denner 'in lider durumda , Doğa Koyuncu ikinci , Ahmet Öksüzoğluları ise üçüncü sırada bulunurken bu yarışta bu iddalı isimlerle birlikte 11 ekip start alacak.

14:00 da ilk aracın start alacağı 2. Tırmanma yarışında Servis alanıda boğaz kavşağına kurulacak ve yarış güzergahını barındıran Yol trafiğe 13.30 da kapanacak .

2. Tırmanma Yarışı KAYIT LİSTESİ

SIRA NO

KAPI NO

PİLOT

CO-PİLOT

ARAÇ

SINIF

1

1

Deniz Denner

Ömer Topçu

Mitsubishi Lancer Evo 5

E2

2

2

Doğa Koyuncu

Mazda RX-7

E4

3

3

Ahmet Öksüzoğluları

Hüseyin Evliya

Nissan Silvia

E4

4

4

Berk Balkanlar

Taner Balkanlar

Mitsubishi Lancer Evo 3

E2

5

5

Gölgem Paşa

Ali Paşa

Subaru İmpreza

E2

6

6

Ömer İlhan Sayar

Ümit Say

Nissan Silvia

E4

7

7

Kürşat Güdül

Nissan Silvia

E4

8

8

Ahmet Bağrıaçık

Tezer Zornacıoğlu

Nissan Skyline

E4

9

9

İbrahim Say

Onur Gani

Nissan Silvia

E4

10

10

Önem Biçentürk

Çimen Biçentürk

Nissan Silvia

E4

11

11

Serkan Bolkaner

Nissan Skyline

E4

banner360
Anahtar Kelimeler:
St Hilarion
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale’de görev Hüseyin Özkuyucu’ya verildi
Çanakkale’de görev Hüseyin Özkuyucu’ya verildi
KTSYD Kupası’nda hakemler belli oldu
KTSYD Kupası’nda hakemler belli oldu
KTSYD Kupası’nda geri sayım
KTSYD Kupası’nda geri sayım
KTSYD Kupası için basın toplantısı düzenleniyor
KTSYD Kupası için basın toplantısı düzenleniyor
Top sektirme yarışması yapılıyor
Top sektirme yarışması yapılıyor
DAÜ Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı
DAÜ Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı
İskele atış poligonunda Kilitkayalı kardeşlerin başarısı
İskele atış poligonunda Kilitkayalı kardeşlerin başarısı
Tenis performans tur-3 ün kazananları belli oldu…
Tenis performans tur-3 ün kazananları belli oldu…
Güçver Su Sporları Mehmet Terazili’yi onurlandırdı
Güçver Su Sporları Mehmet Terazili’yi onurlandırdı
Mormenekşe’de görev yeniden Metin Menekşeli’nin
Mormenekşe’de görev yeniden Metin Menekşeli’nin

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim