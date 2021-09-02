St. Hilarion'a tırmanacaklar

Basel Holding ana sponsorloğunda gerçekleşecek olan 2. Tırmanma yarışı saat 14.00 da start alacak.
11 Ekip yarışacak.
14:00 da ilk aracın start alacağı 2. Tırmanma yarışında Servis alanıda boğaz kavşağına kurulacak ve yarış güzergahını barındıran Yol trafiğe 13.30 da kapanacak .
|
2. Tırmanma Yarışı KAYIT LİSTESİ
|
SIRA NO
|
KAPI NO
|
PİLOT
|
CO-PİLOT
|
ARAÇ
|
SINIF
|
1
|
1
|
Deniz Denner
|
Ömer Topçu
|
Mitsubishi Lancer Evo 5
|
E2
|
2
|
2
|
Doğa Koyuncu
|
Mazda RX-7
|
E4
|
3
|
3
|
Ahmet Öksüzoğluları
|
Hüseyin Evliya
|
Nissan Silvia
|
E4
|
4
|
4
|
Berk Balkanlar
|
Taner Balkanlar
|
Mitsubishi Lancer Evo 3
|
E2
|
5
|
5
|
Gölgem Paşa
|
Ali Paşa
|
Subaru İmpreza
|
E2
|
6
|
6
|
Ömer İlhan Sayar
|
Ümit Say
|
Nissan Silvia
|
E4
|
7
|
7
|
Kürşat Güdül
|
Nissan Silvia
|
E4
|
8
|
8
|
Ahmet Bağrıaçık
|
Tezer Zornacıoğlu
|
Nissan Skyline
|
E4
|
9
|
9
|
İbrahim Say
|
Onur Gani
|
Nissan Silvia
|
E4
|
10
|
10
|
Önem Biçentürk
|
Çimen Biçentürk
|
Nissan Silvia
|
E4
|
11
|
11
|
Serkan Bolkaner
|
Nissan Skyline
|
E4