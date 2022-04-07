St. Hilarion'a tırmanacaklar



Basel Holding 2022 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası birinci yarışı 9 Nisan Cumartesi günü Boğaz - St. Hilarion yolu üzerinde gerçekleşecek . Basel Holding ana sponsorloğunda gerçekleşecek olan Birinci Tırmanma Yarışı saat 14.00'da start alacak.



15 Ekip yarışacak.

Basel Holding ana sponsorluğunda , Basel enerji, Near East Bank, Rinata Parts Oils ,Caldini , Genpower, Eurol, Limon, Gopro ve Polaris'in de katkıları ile gerçekleşen tırmanma şampiyonasında son sezonun şampiyonu Deniz Denner , ikincisi Doğa Koyuncu ve üçüncüsü Berk Balkanlar da yarışta start alacaklar.



14:00'da ilk aracın start alacağı 1. Tırmanma yarışında servis alanıda boğaz kavşağına kurulacak ve yarış güzergahını barındıran yol trafiğe 13.30 da kapanacak.

Start Listesi