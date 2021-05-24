Sprintte Ekrem-Püren Olimpikte Berk-Ayşa

Ülkemizde her geçen gün büyüyen ve gelişen spor branşlarından olan triatlonda 2021 yılının ilk yarışı İskele’de gerçekleştirildi. Noyanlar sponsorluğunda düzenlenen İskele Gençlik Triatlonu müthiş bir organizasyon ile sona erdi.

Yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarının ardı ardına geçildiği triatlon yarışlarının en kalabalık katılımlarından biri ile gerçekleşen İskele triatlonunda sprint mesafede erkeklerde Aspava’dan Ekrem Kaide, kadınlarda Ares’ten Püren Eda Gözer birinci geldi. Olimpik mesafede erkekler birinciliğini Aspava’dan Berk Bağrıkara kazanırken, kadınlar birinciliğini Ares’ten Ayşa Küçükaçka elde etti.

Noyanlar sponsorluğunda gerçekleşen İskele Gençlik Triatlonu’nda sporcular sprint mesafede 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve 5 kilometre koştu. Olimpik mesafede ise sporcular 1,5 kilometre yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü ve 10 kilometre koşarak finişe ulaştı. Olimpik mesafede takım halinde yarışan sporcuların da mücadelesi kendi içinde nefes kesti.

Yaklaşık 60 sporcunun mücadele ettiği İskele Gençlik Triatlonu’nda ilk kez düzenlenen Sağlık İçin Triatlon kategorisi büyük ilgi gördü. Sprint mesafede lisanssız sporcuların takım oluşturarak mücadele ettiği Sağlık İçin Triatlon kategorisinde 71 yaşından 18 yaşına kadar vatandaşlar mücadele etti.

Noyanlar firmasının katkıları ve görkemli bir organizasyon ile gerçekleşen yarışı Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı temsilen KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, Cumhurbaşkanlığı Spor Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı ve yüzlerce spor sever yerinde izledi.

Alınan dereceler şöyle:

Olimpik Triatlon - Kadın

1.Ayşa Küçükakça 2:38:12.0

Olimpik Triatlon - Erkek

1.Berk Bağrikara 2:16:55.7

2.Bugra Korahan 2:18:38.0

3.Hüseyin Arhan 2:21:54.2

Sprint Triatlon - Kadın

1.Püren Eda Gözer 1:30:22.1

2.Mine Devrim 1:30:51.0

3.Fiona Addington 1:41:35.1

Sprint Triatlon - Erkek

1.Ekrem Kaide 1:11:10.2

2.Mehmet Korkut 1:15:26.7

3.Murat Çiftci 1:15:44.2

Olimpik Triatlon Takım

Northern Express 2:29:07.0

1.Ares Team 2:32:56.5

2.Kutay Telekom 2:39:03.0

3.Grand Structure 2:41:16.2

4.Aspava 2:46:15.5

Sağlık İçin Triatlon

1.Kanguru 1:13:13.4

2.Aslan 1:14:59.4

3.Kartal 1:15:30.3

4.Team Hornets 1:19:57.3

5.Team Galiganzaros 1:23:08.1

6.Orangutan 1:23:33.4

7.Kaplan 1:26:13.2

8.Team C.V. Nejat 1:32:39.4

9.Gergedan DNF

10.Kaplumbağa DSQ

YAŞ GRUPLARI

Olimpik Triatlon - 18-29 - Erkek

1.Kemal Elektrikçi 2:22:46.8

Olimpik Triatlon - 30-39 - Erkek

1.Emre Yazıcı 2:36:10.3

2.Berkay Ramiz 2:36:22.5

3.Emre Özbilge 2:36:49.5

Olimpik Triatlon - 40-49 - Erkek

1.Şevki Ahcıhoca 2:22:31.3

2.Yankı Karadağlı 2:39:06.6

3.Onur Istillozlu 2:49:16.4

4.Erkan Uyar 2:55:42.0

Olimpik Triatlon - 50+ - Erkek

1.Cemal Abohorlu 2:59:12.4

2.Mustafa Korkut 3:00:18.3

Sprint Triatlon - 14-19 - Erkek

1.Yusufcan Şensoy 1:22:11.1

2.Hasan Sineli Eratlılar 1:22:53.0

3.Emir Turalı 1:24:38.4

4.Enis Alçıcı 1:29:07.7

5.Ahmet Iskender 1:32:11.1

Sprint Triatlon - 20-29 - Erkek

1.Ersun Hasan 1:17:20.4

2.Dinçer Şoföroğlu 1:31:55.6

3.Mahmut Fehmioğlu 1:43:04.8

4.Tuğcan Özkızan DNS

Sprint Triatlon - 30-39 - Erkek

1.Özgu Özyigit 1:21:34.8

2.Deniz Kalibcioglu 1:22:00.6

3.Hasan Deniz Akbora 1:22:29.5

4.Ali Dükyancı 1:25:04.5

5.Kerem Güneşer 1:25:23.8

6.Erim Debreli 1:25:49.2

7.Aleksei Shchukin DSQ

8.Hasan Karşılı DNS

9.Kemal Ekdal DNS

10.Sermet Buran DNS

11.Kemal Taşçı DNS

Sprint Triatlon - 40-49 - Erkek

1.Özgür Eroğlu 1:20:54.4

2.Görkem Bulunc 1:23:29.4

3.Serkan Benzinci 1:37:32.7

4.Ardit Hasaj DSQ

5.Ferhat Bakay DSQ

Sprint Triatlon - 50+ - Kadın

1.Brigitte Marston 1:54:40.7

2.Pembe Abohorlu 2:04:06.4

Sprint Triatlon - 50+ - Erkek

1.Mark Weavers 1:33:53.5

Fotoğraflar: Kaya EMİROĞLU