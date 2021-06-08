banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yargıya müdahale girişi mi!
Yargıya müdahale girişi mi!
Geciken e-devlet kime fayda?
Geciken e-devlet kime fayda?
Okulları açmaya niyet yok mu?
Okulları açmaya niyet yok mu?
Sağlıkta kumar döngüsü
Sağlıkta kumar döngüsü
banner376

Sprinte Mine-Ekrem Olimpikte Ayşa-Buğra

Yılın ikinci triatlon yarışı Kaplıca bölgesinde gerçekleştirilirken yarışma nefes kesti

08 Haziran 2021 Salı 20:02
Sprinte Mine-Ekrem Olimpikte Ayşa-Buğra
banner337

Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun ikinci triatlon yarışı Kaplıca’da gerçekleşti.

Sprint ve olimpik mesafelerde düzenlenen Kaplıca Gençlik Triatlonu’nda 43 bireysel, 9 takım olmak üzere toplam 71 kişi mücadele etti.

Kaplıca denizinin alışıldık dalgalı deniz parkurunda yüzen sporcular daha sonra Tatlısu istikametine doğru olan yokuşlu inişli yolda bisiklet sürdü ve deniz kenarındaki yine yokuşlu inişli eski toprak yolda koşarak finişe ulaşmaya çalıştı.

750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşudan oluşan Sprint mesafede kadınlarda Tüfekçi’den Mine Devrim, erkeklerde Aspava’dan Ekrem Kaide birinci geldi.

1.5 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu parkurundan oluşan olimpik mesafe yarışı ise son zamanların en heyecanlı çekişmesine sahne oldu. Kadınlarda Ares’ten Ayşa birinciliği elde ederken, erkeklerde de yine Ares’ten Buğra Korahan saniyeler farklı ile zafere ulaştı.

Yarış sonrası düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ve Spor Dairesi Dış ilişkiler Amiri Sertaç Bozatlı takdim etti.

Yarış sonuçları şöyle oldu:

Olimpik Mesafe Sonuçları

Erkekler

1.Bugra Korahan        (Ares S.K.)     2:14:32.1

2.Berk Bağrıkara        (Aspava S.K.) 2:14:53.5

3.Hüseyin Arhan        (Ares S.K.)     2:15:45.6

Kadın

1.Ayşa Küçükakça     (Ares S.K.)     2:40:34.0

Sprint Mesafe Sonuçları

Erkekler

1.Ekrem Kaide                       (Aspava S.K.) 1:09:08.8

2.Mehmet Korkut                   (Aspava S.K.) 1:11:58.3

3.Murat Çiftci                        (Aspava S.K.) 1:12:07.4

Kadınlar

1.Mine Devrim                       (Tüfekçi S.K.) 1:25:14.0

2.Püren Eda Gözer     (Ares S.K.)     1:29:51.5

3.Buse Bağrıkara        Ferdi               1:59:34.5

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pembe Soyadlı anısına oynadılar
Pembe Soyadlı anısına oynadılar
Dörtyol’da testler negatif
Dörtyol’da testler negatif
Hava Sporları’nın Alanya çıkarması
Hava Sporları’nın Alanya çıkarması
Yeniboğaziçi genel kurulu 20 Haziran’da
Yeniboğaziçi genel kurulu 20 Haziran’da
Denner kendi rekorunu kırdı
Denner kendi rekorunu kırdı
NEV Cocuk Fitnes Dünya Podyumlarında
NEV Cocuk Fitnes Dünya Podyumlarında
Başkan Sertoğlu'ndan teşekkür mesajı
Başkan Sertoğlu'ndan teşekkür mesajı
Mesarya altyapısı Çelik’e emanet
Mesarya altyapısı Çelik’e emanet
Olta ile balık avlama yarışması yapıldı
Olta ile balık avlama yarışması yapıldı
"Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezisi" gerçekleştirildi
"Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezisi" gerçekleştirildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim